Ракета посварила священнослужителів УПЦ МП та РПЦ: що відповіли у Росії на гнівний лист Кірілу

Росія в ніч на 23 липня запустила ракети по Україні та влучила у найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський собор. Після цього вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор опублікував гнівний лист Кірілу.

Хоч цей лист був адресований очільнику ворожої церкви, на нього відповів інший "священнослужитель". Свої "п'ять копійок" він вставив на власному телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал.

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Зверхність, погрози та цитування кремлівських методичок

Відповів архієпископу Арцизькому Віктору російський митрополит Клинський Леонід. Він, як підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій, є одним з ідеологів війни проти України, вихваляння якої легко можна знайти й у його групі в телеграмі.

Тож у своїй відповіді на лист архієпископа Віктора він не відступив від задумів Кремля та пообіцяв й надалі захоплювати українські єпархії. А також в кращих традиціях повторював абсурдні гасла російської методички.

Передусім він припустив, що архієпископа Віктора могли змусити написати подібного листа. А одразу після цього почав йому погрожувати та вказувати на нібито місце у ніг московських попів. Мовляв, такі слова, що ганьблять і проклинають патріарха "ніхто не спустить".

Та й взагалі, не може нібито УПЦ МП самостійно виходити чи ухвалювати рішення "за межами Грамоти виданої УПЦ МП у Москві", адже це є нібито порушенням канонічних норм і правил. І вимагати щось від патріарха Гундяєва тоже, за його словами, не можна – лише просити. Тож єпархії "надалі переходитимуть під пряме підпорядкування" РПЦ.

Окрім того, не вивітрилася з хворої лютим цинізмом голови московського попа й пункт методички про "ви самі себе обстрілюєте". Так, на думку попа, страшенні руйнування Спасо-Преображенського собору спричинила не російська ракета, а українське ППО.

Ця відповідь є доктриною РПЦ

Зазначимо, що таку відповідь митрополит Клинський Леонід записав у відповідь на вимогу архієпископа УПЦ МП "відстати від нашої церкви". Також у своєму гнівному листі архієпископ Арцизький Віктор підкреслив – після обстрілу зрозумів, що "спільного з вашими розуміннями в УПЦ нічого вже давно немає".

Фактично, це (відповідь митрополита РПЦ – 24 Канал) і є сформульована доктрина РПЦ з анексії українських православних єпархій. І вона триває,

– підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Так, з 14 липня ті з українських православних єпархій, що знаходяться на окупованих територіях Донецької області, вже перейшли під пряме управління Москви. Такий перехід вони пояснюють тим, що вони нібито "завжди були частиною РПЦ, і лише керувалися допомогою УПЦ".

Що вимагав архієпископ УПЦ МП