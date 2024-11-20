Дістане Київ за лічені хвилини: чи ризикне Росія вдарити ракетою РС-26 "Рубеж"

20 листопада росіяни нібито планували випробовувати свою нову розробку – ракету РС-26 "Рубеж". Цього ж дня з'явилися повідомлення від посольства США про можливість особливого масованого удару по Україні.

Пуски "Рубежу" начебто мали відбутися на полігоні під Астраханню. Повідомлення про можливі випробування ракети збіглися та наклалися на повідомлення посольства США в Україні про потенційну потужну ракетну атаку на Київ. Через це американське посольство в українській столиці оголосило про позаплановий вихідний, його приклад наслідували посольства Греції, Італії, Іспанії та низки інших країн, передає 24 Канал.

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Що відомо про РС-26 "Рубеж"

РС-26 заявлена як балістична ракета середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентна удару трьох ракет "Іскандерам-М".

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, ракета уражає цілі на відстані до 6000 кілометрів. До слова, відстань від Києва до тієї самої Астрахані – 1300 кілометрів.

Коштує ця ракета десятки мільйонів доларів.

Розробив РС-26 "Рубеж" Московський інститут теплотехніки, а виробляють снаряди на Воткинському заводі.

Перший пуск ракети відбувся у вересні 2011 року. У 2018 році її виключили з програми озброєння до 2027 року.

Яка ймовірність використання Росією "Рубежа"

За словами ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ, експерта у галузі ППО Ігоря Романенка, ракета "Рубеж" здатна долетіти до Києва за 8-10 хвилин. Ця ракета є потужнішою за звичайну балістику, яку вже неодноразово вдавалося збивати українській ППО.

Аналітик вважає, що за допомогою нової ракети росіяни розраховувати впливати на "центри ухвалення рішень" в Україні. Тому з урахуванням глобальної обстановки ймовірність її пусків є доволі високою.

Також не виключає удар "Рубежом" по Україні і військовий експерт Павло Нарожний. Він зазначає, що удар цією ракетою охопить значну площу. Основна боєголовка здатна розділитися на частини, кожна з них важитиме понад 100 кілограмів.

На думку Нарожного, наявні в Україні засоби ППО не можуть збити ракету у верхніх шарах атмосфери. Для цього потрібні системи THAAD, передача яких навіть не обговорювалася. Не усі, але бойові частини ракети, може збивати комплекс Patriot.