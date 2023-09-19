Сили оборони Півдня показали ураження ворожої РСЗВ "Град" на Кінбурнській косі: потужне відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати техніку окупантів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, у Силах оборони Півдня показали, як знищили ворожу РСЗВ "Град".

Цей ворожий комплекс розташовувався на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Після вдалої роботи наших захисників від російського "Граду" лишилося лише згарище.

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Українські військові "мінуснули" ворожий "Град"

У Силах обороні Півдня розповіли, що росіяни разом зі своєю реактивною системою залпового вогню "Град" ховалися на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Однак наші захисники все ж знайшли спосіб вразити цей ворожий комплекс.

Українські військові знищили російський "Град" / Відео з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України

На кадрах можна побачити, як російський "Град" постійно передислоковувався з місця на місце на Кінбурнській косі. Водночас після влучного удару по ньому там виник сірий стовп густого диму.

Наостанок у Силах оборони Півдня зазначили, що все, що лишилося від ворожого комплексу – це лише купа брухту. Наразі достеменно невідомо скільки окупантів ліквідували наші захисники під час цього влучання по РСЗВ "Град",

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