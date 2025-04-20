Росія отримала "високоточну" 240-мм РСЗВ з КНДР: з'явився перший відеодоказ
- КНДР забезпечує Росію різними типами артилерійських систем, зокрема "високоточною" 240-мм РСЗВ M1991.
- Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео, на якому видно росіян, які встановлюють антидроновий захист на M1991.
КНДР активно забезпечує Росію зброєю. Зокрема, окупанти мають на озброєнні декілька різних типів північнокорейський артилерійських систем. Вперше з'явився доказ появи у загарбників "високточної" M1991.
На перше відео з M1991 в окупантів звернув увагу журналіст Юрій Бутусов, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.
Дивіться також Таємничий винищувач Росії – Су-57: ексспівробітник Пентагону оцінив його загрозу
Що відомо про M1991
Журналіст оприлюднив кадри, на яких росіяни десь в ангарі встановлюють антидроновий захист на цю РСЗВ.
M1991 у росіян: дивіться відео
У травні 2024 року у КНДР показували випробування своєї "високоточної" 240-мм РСЗВ.
Вона по суті є аналогом 220-мм "Урагана" і здатн вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.
Крім "високоточних" боєприпасів, ця РСЗВ веде вогонь некерованими снарядами із бойовою частиною масою орієнтовно 90 кілограмів. Машина має 22 направляючих.
Нагадаємо, що у січні 2025 року глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що за останні 3 місяці Росія отримала від КНДР близько 120 одиниць 170 міліметрових самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 одиниць 240 міліметрових реактивних систем залпового вогню М-1991, а також, ймовірно, у майбутньому надішле росіянам ще принаймні стільки ж.