121 капкан и вещи политзаключенных: в Одессе устроили акцию в поддержку пленников Кремля

По информации активистов, сейчас в плену находится более ста украинцев. Они незаконно заключены в России и в оккупированном Крыму. Возможно ли их освободить, и что для этого может сделать каждый из нас – читайте далее.

В самом центре Одессы устроили акцию, чтобы напомнить прохожим о незаконно заключенных в России и Крыму украинцах. Активисты даже создали инсталляцию – 121 капкан и личные вещи политзаключенных.

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Количество механических ловушек не случайно, отметила активиста кампании Save Oleg Sentcov, которая занимается освобождением самого известного из пленников. Однако несмотря на международную поддержку Сенцов до сих пор в неволе отбывает 20 лет наказания за терроризм. Судьба других тоже призрачна.

Это люди, которые можно сказать, попались в капкан к Путину. 97 человек – это политзаключенные, которых удерживают в оккупированном Крыму и 24 – это пленные военные моряки,

– пояснила активистка кампании Save Oleg Sentcov Лиза Мэй.

Если имена моряков, Балуха, Сенцова, Гриба у всех на устах. То имена других пленников, большинство украинцев даже не знают. И это больно воспринимают их родственники, ведь волнуются, чтобы о пленных не забыли.



В Одессе устроили акцию в поддержку пленников Кремля

К акции присоединилась и тетя политзаключенного Александра Шимкова Людмила. Ее племянника похитили с территории Украины два года назад. Парня обвинили в участии в организации "Правый сектор" и приговорили к четырем годам заключения в России. Женщина говорит, что в неволе Александра пытают и унижают.

В моменты типирования он дважды был избит. Это в перевальном СИЗО города Твери, мотивируя это тем, что это тебе за "Беркут", который ты убивал на Майдане. И уже второй раз он был избит в колонии. Именно сотрудники колонии его и избили,

– сказала Людмила.

Общаться с родными Александру также не позволяют. В подобных ситуациях сегодня сотни украинцев. Во время акции волонтеры предлагают жителям Одессы написать письмо на поддержку наших пленных.



Волонтеры предлагают жителям Одессы написать письмо пленным



Волонтеры пытаются привлечь внимание украинцев к проблеме

Человек может подписать открыточку и отправить ее адресно, или моряку, или пленному крымчанину, или другим политзаключенным, а также может подписать общую,

– отметила волонтер Екатерина Петренко.

Этой акцией волонтеры пытаются привлечь внимание украинцев к проблеме. Ведь убеждены, что только совместными усилиями, и постоянно поднимая эту тему есть возможность помочь ребятам и вернуть их в Украину. Из Одессы правозащитники и родственники заключенных начинают тур городами Украины в поддержку узников Кремля.

К слову, правозащитники и родственники политзаключенных организуют региональный тур по 10 городам Украины в поддержку пленников Кремля. Целью акции является поддержка украинских политических заключенных и военнопленных, помощь их семьям и демонстрация солидарности разных городов Украины в противостоянии российской агрессии.

Правозащитники и активисты организуют тур по Украине в поддержку политзаключенных