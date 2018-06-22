19-летнему парню, который получал наркотики по почте, грозит 5 лет за решеткой

В Каменке поймали парня, который заказывал для себя наркотические вещества через Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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19-летнего парня обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, а также в повторном преступлении такого же типа. Парень на одном из сайтов соцсети заказывал себе запрещенные вещества и получал их посылкой в течение мая.

Каннабис массой 30 граммов для парня был направлен по почте по месту жительства. Через некоторое время с мобильного телефона на этом же сайте парень снова заказал наркотик – 5 граммов амфетамина.

На этот раз подозреваемого поймали во время получения посылки. Парень признал свою вину. Юношу ждет максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 309 Уголовного кодекса Украины – лишение свободы сроком до пяти лет.