19-річному хлопцю, який отримував наркотики через пошту, загрожує 5 років за ґратами

У Кам’янці спіймали хлопця, який замовляв для себе наркотичні речовини через Інтернет.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

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19-річного хлопця обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, а також у повторному злочині такого ж типу. Хлопець на одному із сайтів соцмережі замовляв собі заборонені речовини і отримував їх посилкою упродовж травня.

Канабіс масою 30 грамів для хлопця було надіслано поштою за місцем проживання. Через деякий час з мобільного телефону на цьому ж сайті хлопець знову замовив наркотик – 5 грамів амфетаміну.

На цей раз підозрюваного спіймали під час отримання посилки. Хлопець визнав свою вину. На юнака чекає максимальне покарання, що передбачене санкцією статті 309 Кримінального кодексу України – позбавлення волі строком до п'яти років.