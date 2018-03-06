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"33" голоса "за" Павелко и "0" за Суркиса: стали известны итоги голосования в ФФУ

281 Читати новину українською
Григорий Суркис
Григорий Суркис / dynamo.kiev.ua

Президент ФФУ Андрей Павелко избран кандидатом в члены Исполкома УЕФА от Федерации футбола Украины.

Действующий руководитель Федерации получил полную поддержку Исполкома ФФУ. Сразу 33 коллективных члена предложили кандидатуру Андрея Павелко в Исполком УЕФА, сообщает наш корреспондент. Нынешний представитель Украины в руководстве УЕФА – Григорий Суркис, срок полномочий которого истекает уже в следующем году, не получил ни одного голоса.

Поскольку кандидатуру Павелко поддержали 33 коллективных члена ФФУ из 43, Григорий Суркис лишился даже теоретических шансов на переизбрание в УЕФА в 2019 году.

Напомним, что угроза отставки с поста вице-президента УЕФА нависла над Григорием Суркисом еще в феврале 2017 года. Тогда Исполнительный комитет УЕФА принял ряд административных реформ, предложенных президентом Александером Чефериным. В частности – ограничения максимального срока полномочий президента и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года (12 лет в целом). Григорий Суркис является членом исполкома УЕФА с 2004 года. Таким образом, он находится на этой должности уже 14 лет, что противоречит новым правилам.

Теги: Новости Украины УЕФА
Источник: 24 Канал
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