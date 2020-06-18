Аэропорт "Киев" (Жуляны) в ночь на 17 июня возобновил международные авиаперелеты, однако по состоянию на вечер 18 июня аэродром выглядел совершенно пустым.

Первый самолет, который принял аэропорт "Киев", прилетел из Минска, сообщает 24 канал. 17 июня также заработали европейские направления авиакомпании Wizz Air.

Читайте также, как МАУ отменила большинство направлений до 1 августа: какие рейсы все же состоятся

Однако в аэропорту отметили, что информацию на табло корректируют в зависимости от того, какие именно страны открывают свое воздушное пространство.

Заметим, что 17 июня около 20:00 из аэропорта "Киев" отправился самолет до Копенгагена. Один из пассажиров этого рейса зафиксировал на фото и видео кадры из аэропорта, которые предоставил 24 каналу. Так, аэродром выглядел безлюдным и пустым.

Смотрите фото из пустого аэропорта "Киев" / Фото 24 канала

Смотрите видео из аэропорта "Киев":

Добавим, что в аэропорту Киев из-за пандемиюи коронавируса действуют специальные меры. Вход - через агентов пассажирского обслуживания, осуществляющих температурный скрининг. В аэропорт пускают только с билетами, а тех, кто сопровождает, к терминалам не пускают.

Авиасообщение в Украине возобновили с 15 июня.



В какие страны украинцы могут летать после открытия аэропортов / Инфографика 24 канала