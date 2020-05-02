Активисты устроили похоронную процессию как символ прощания с туризмом в Тернополе: фото, видео

Активисты в Тернополе устроили "скорбную процессию" вместо открытия туристического сезона, который отменили из-за пандемии коронавируса.

В Тернополе ежегодно в первую субботу мая праздновали открытие туристического сезона, но в этом году из-за COVID-19 все отменили, сообщает 24 канал.

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В предыдущие годы в городе ежегодно фиксировали прирост туристов на 20%. В этом году все остановилось. По словам тернопольчан, туристическая отрасль в регионе фактически мертва. А это может привести к росту безработицы и уменьшения поступлений в бюджет.

"Похоронная процессия" прощание с туристическим сезоном / Скриншоты

Видео: "похоронная процессия" прощание с туризмом в Тернополе

"На этот сезон были большие планы, большие надежды... Мы все рассчитывали, что он принесет нам радость и удовольствие. Но, к сожалению, от тяжелых потрясений этот сезон умер, так и не начавшись. Конечно, мы надеемся, что ошибаемся, и он воскреснет. Но, к сожалению, у нас пока есть эти реалии. Мы скорбим по тем потерянным возможностям и по тем большим планам, которые были возложены на этот сезон. Которые, к сожалению, вместе с ним ушли в гроб", – прокомментировал участник акции Тарас Ковальчук.

Видео: участник Тарас Ковальчук рассказал об акции