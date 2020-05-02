18:22
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Активисты устроили похоронную процессию как символ прощания с туризмом в Тернополе: фото, видео

      - Читати новину українською
      "Похоронная процессия" в Тернополе
      "Похоронная процессия" в Тернополе / 24 канал

      Активисты в Тернополе устроили "скорбную процессию" вместо открытия туристического сезона, который отменили из-за пандемии коронавируса.

      В Тернополе ежегодно в первую субботу мая праздновали открытие туристического сезона, но в этом году из-за COVID-19 все отменили, сообщает 24 канал.

      Интересно Путешествия после пандемии: что изменится и где ждать больше туристов

      В предыдущие годы в городе ежегодно фиксировали прирост туристов на 20%. В этом году все остановилось. По словам тернопольчан, туристическая отрасль в регионе фактически мертва. А это может привести к росту безработицы и уменьшения поступлений в бюджет.

      "Похоронная процессия" прощание с туристическим сезоном / Скриншоты

      Видео: "похоронная процессия" прощание с туризмом в Тернополе

      "На этот сезон были большие планы, большие надежды... Мы все рассчитывали, что он принесет нам радость и удовольствие. Но, к сожалению, от тяжелых потрясений этот сезон умер, так и не начавшись. Конечно, мы надеемся, что ошибаемся, и он воскреснет. Но, к сожалению, у нас пока есть эти реалии. Мы скорбим по тем потерянным возможностям и по тем большим планам, которые были возложены на этот сезон. Которые, к сожалению, вместе с ним ушли в гроб", – прокомментировал участник акции Тарас Ковальчук.

      Видео: участник Тарас Ковальчук рассказал об акции 

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Курьезные новости Тернополь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей
      сегодня , 17:57 Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей
      Юлія Поскробок
      Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова
      сегодня , 16:30 Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова
      Сергій Лещенко