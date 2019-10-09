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      АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов

      23 Читати новину українською
      АМКУ
      АМКУ / business.ua

      Международные табачные корпорации жалуются на давление из-за обвинения в "картельном сговоре".

      Антимонопольный комитет Украины оказывает давление на иностранных инвесторов в Украине. Так, международные табачные корпорации Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine и Imperial Tobacco Ukraine подвергаются давлению из-за безосновательного обвинения в "картельном сговоре", а также в связи с непрогнозируемой налоговой политикой на табачном рынке, передает УНИАН. В связи с чем некоторые производители уже вынуждено переносят свой офис из Украины в страны с более прозрачной системой функционирования институтов государственной власти.

      "Какой месседж мы посылаем иностранным инвесторам, о которых так часто говорит Президент. Из-за поспешных действий АМКУ страдает имидж Украины на международной арене. Более того, в последнее время участились случаи законодательного лоббирования со стороны теневого рынка – мы видим, как некоторые представители нынешней власти активно продвигают свои интересы в табачном бизнесе. Нашумевшая "правка Холодова"  в законопроекте №1049, проголосованная Верховной Радой 4 октября, была принята исключительно в интересах его бизнеса. Правка полностью перераспределяет финансовые потоки на табачном рынке. – Так, фиксированная маржа для ритейла выгодна для компании "Т-киоск", которая принадлежит нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову",– комментирует источник с рынка.

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      Теги: Табак АМКУ
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