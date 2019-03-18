Аннексия Беларуси: Меседжи Киева на гибридную агрессию РФ против Минска

Беларусь стремительно теряет романтичный флер последней диктатуры Европы в понимании автора этого изречения – экс-госсекретаря США Кондолизы Райс. И все больше становится похожей на затерянный мир, который в метаниях между богатыми и красивыми, утратил уважение и тех, и других.

Почти 30 лет под властью Лукашенко исчерпали страну политически и экономически. Это значительно усиливает вероятность аннексии Беларуси со стороны РФ, что является серьезным геополитическим риском для Украины.

Публичные заявления "бацьки" в отношении РФ в последние два-три месяца настолько противоречивы, что заставляют усомниться в его геополитической адекватности. Спектр его оценок простирается от "РФ – наш основной союзник и мы всегда будем вместе" до "руководство России теряет своего единственного союзника на западном направлении". Последний месседж Беларусь подкрепила еще и Концепцией ВТС, где указан курс на сближение с НАТО и ЕС.

Очевидно, что многолетняя ориентация Лукашенко на Кремль, с одновременными попытками строить автономные отношения с ЕС, Украиной или Китаем усадили его в болезненный геополитический шпагат. Из которого ему крайне сложно выбраться, в силу тотальной зависимости от Путина, преклонного возраста и скверной для цивилизованного мира "кредитной истории".

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Лукашенко оказался в роли экономического, политического и военного заложника РФ. Его страна поставляет туда 90% экспорта, импортирует почти 100% энергоносителей, утратила статус самостоятельного внешнеполитического игрока и полностью зависит от РФ в вопросах обороны и безопасности.

Фактически поглощение Беларуси Россией уже состоялось. Но если раньше в Кремле сохраняли для Лукашенко видимый суверенитет, то в последние месяцы резко ужесточились к нему. Причина – падение популярности Путина, усиление санкционного давления, внутренняя усталость в стране от затянувшихся кремлевских авантюр в Сирии и Украине.

В этих условиях формальная аннексия Беларуси могла бы взбодрить тоталитарное российское общество. Во-первых, френч "собирателя земель русских", который примеряет на себе Путин, в России не выходит из моды столетиями. И, во-вторых, реальная аннексия Беларуси усилит оперативно-тактические позиции РФ в войне с Украиной. А все, что усложнят нам жизнь, вызывает искреннюю радость в секте "свидетелей русского мира".

Чего ждать Украине после аннексии Беларуси

Для Украины финальное поглощение Путиным Беларуси означает открытие нового вражеского фронта. Ведь у нас – почти тысяча километров общей границы. Ее защита, в случае официального захвата Беларуси русскими, потребует от Киева дополнительных усилий и ресурсов. России – это на руку, поскольку обустройство северного фронта в некоторой мере ослабит украинские позиции на восточном и южном направлениях.

Есть основания предполагать, что в Кремле уже запущен сценарий ползучей аннексии Беларуси. Там открыто говорят о ее неизбежности. К примеру, на заседании союзного совета министров в декабре 2018-го в Бресте Д.Медведев выставил белорусским "партнерам" ультиматум: создание единого эмиссионного центра, единой таможни, Суда и Счетной палаты.

В интересах Москвы – завершить аннексию в ближайшие два-три года, юридически трансформировав "союзное государство" в "белорусский федеральный округ". Для этого включены экономические рычаги, в том числе фактор компенсации налогового маневра, в результате которого до 2024 года Беларусь потеряет от $12 млрд, при годовом бюджете около $10 млрд. Подключены механизмы политического и военного давления, в том числе масштабное развертывание приграничной силовой инфраструктуры в РФ. По оценкам белорусского эксперта, директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого с 2015 года, без какой-либо координации с Минском в Смоленской и Брянской областях РФ развертывается российская 144-я мотострелковая дивизия.

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Риски аннексии подтверждают западные эксперты. Экс-руководитель НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о плане России присоединить Беларусь. Эти же оценки подтвердили президенты Польши Дуда и Литвы – Грибаускайте.

Похоже, что формат поглощения Беларуси в Кремле еще не определили. Это может быть, как блиц-криг, с заменой белорусского руководства в ходе предстоящих президентских выборов в Беларуси, так и жесткий процесс "интеграции" Беларуси в условный Союз суверенных славянских республик (СССР).

Второй вариант – предпочтительней для Путина, поскольку позволит избежать санкций за очередную агрессию против формально суверенного государства. Стремительно беднеющая Россия не выдержит еще одного санкционного вектора. Кроме того, остатки формальной белорусской "суверенности" позволят Москве снять с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию в республике, контролируя при этом стратегические направления ее экономики. Такие как трубопроводы "Белтрансгаза" или будущую АЭС в районе г.Островец…

Оба формата Кремля предусматривают политическое раскачивание Беларуси. Спецслужбы РФ планируют активизировать, в том числе гибридные "оппозиции" в Польше, Украине и странах Балтии. Эти "оппозиционеры" станут участниками минского Майдана, который может отстранить Лукашенко под предлогом неприемлемых для белорусского народа "заигрываний" с Европой.

Россия, как подлый змей

Российское посольство в Минске стало центром концентрации специалистов по гибридным операциям и агентурно-разведывательной деятельности. К примеру, назначенный туда военный атташе Колючкин, еще в апреле 2014-го в статусе военно-морского атташе посольства РФ в Украине задержался СБУ на месте проведения агентурной акции и за 24 часа был выдворен из страны. Атташе по вопросам обороны полковник Спиридонов участвовал во Франции в организации акций по дискредитации Эммануэля Макрона. Его деятельность разоблачили французские СМИ, определив, как незаконное вмешательство в избирательный процесс. Помощник военного и военно-воздушного атташе Мелитовский, владеющий литовским языком, отвечает за продвижение агрессивного сценария поглощения Беларуси, который стартует из стран Балтии, Украины и Польши.

Маркером аннексии можно считать хамское интервью российского посла в Минске Бабича. Тот жестко прошелся по болевым точкам отношений Москвы и Минска, трактуя их унизительно для Беларуси как стратегического партнера. "Бацька" точно оценил уровень угрозы, что подтверждает предельно жесткий ответ МИД РБ. Там заявили, что российский дипломат "хватается за искусственный, подтасованный набор цифр", определяя себе "планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера". Послу РФ порекомендовали "вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения".

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Взбрыки Лукашенко объясняются его пониманием того, что лично ему нет места при любом раскладе поглощения Беларуси. Поэтому он навязывает Путину игру ва-банк, заявляя, что 98% белорусов проголосуют против слияния с РФ. Таким образом "продавая" себя в нагрузку к своей стране. Как несколько мешков картошки, которые он лично отгрузил "другу Владимиру"…

Как Путин берется за дело

Путин загнал Лукашенко в геополитический чулан. Он заставил его отказаться от престижной Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, куда того пригласили. В это же время Лукашенко отправился с челобитной к Путину в Сочи, чтобы просить экономические преференции, кататься с ним на лыжах, пить водку и играть в хоккей.

"Бацька" теряет влияние и в самой Беларуси. Ключевые должностях в спецслужбах, судах, прокуратуре, милиции и армии заняли российские кадры. Глава Совета безопасности и министр обороны Беларуси – выпускники Военной академии Генштаба ВС РФ. Председатель КГБ и создатель Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси учился на связанных с Лубянкой Высших курсах военной контрразведки КГБ. При наступлении "часа-Ч" Лукашенко не помогут созданные им силовые структуры.

В зависимости от остроты формата "бацьке" светит формальная пенсионная должность либо трансфер к Януковичу в условный Ростов. Проблема дальнейшего развития Беларуси переместилась в плоскость выбора белорусского народа. Или его поглотит пучина "русского мира", или там отстоят независимость, отдав Путину Лукашенко и сохранив свою страну.

Украина стратегически заинтересована в сбережении суверенитета Беларуси и развитии там европейских принципов демократии. Для этого нам нужно усиливать коммуникацию с белорусским обществом. На уровне государственных и общественных программ поддержки, направленных на привлечение в Украину специалистов, талантливых студентов, политических эмигрантов, экономических беженцев.

Наше неоспоримое преимущество перед Беларусью – более высокий уровень экономических и политических связей с ЕС. Эта перспектива может быть важным индикатором для белорусов, которым станет тесно в рамках федерального округа РФ. Они могут быть полезны для демократического развития обеих стран.

Важна и ответственная позиция международных партнеров, которым есть смысл прекратить программы экономической поддержки режима Лукашенко. Ведь его личная вина в том, что страна оказалась на грани аншлюза. Сегодня для Беларуси важен европейский сигнал о том, что программы сотрудничества будут усилены и продолжены после неизбежного ухода Лукашенко, но в условиях суверенной независимой Беларуси.

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