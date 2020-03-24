Антиколомойский закон: правительство согласовало с МВФ финальную версию и утвердило ее, – СМИ

Финальную версию законопроекта о невозврате выведенных с рынка банков экс-владельцам Украина согласовала с МВФ. А 23 марта документ утвердил Кабинет Министров. Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

О прогрессе в выполнении требований Международного валютного фонда сообщает "НВ Бизнес". Им удалось получить копию финальной версии "антикомолойского" законопроекта.

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Накануне его согласовали с МВФ. А 23 марта документ утвердил Кабмин.

Обновленный законопроект усиливает и детализирует процесс определения компенсации бывшим владельцам банков. А именно гарантирует невозврат выведенных с рынка банков экс-владельцам. Также в проекте прописан механизм компенсации для них, если НБУ признал банк неплатежеспособным по решению суда, а это оказалось неправомерным.

Разрабатывали документ под руководством главы Министерства юстиции Дениса Малюськи. Он вел переговоры с МВФ по этому вопросу.

Законопроект планировали утвердить ранее, однако в то время его еще не согласовали Минфин и Минэкономики. Теперь за документ должен проголосовать парламент.

Что известно о помощи МВФ

Украина может получить от фонда увеличенное финансирование до 10 миллиардов долларов. В него войдут запланированные ранее 5,5 миллиарда долларов по трехлетней программе и 4,5 миллиарда помощи для преодоления корона вируса.

Накануне увеличения суммы помощи из-за коронавируса с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обсудил президент Владимир Зеленский.

В МВФ ранее заявляли, что готовы предоставить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Средства будут прежде всего выделены развивающимся государствам.

Обратите внимание! По состоянию на 24 марта в Украине клинически подтвердили 97 случаев заражения коронавирусом, трое умерли, один человек выздоровел.



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