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      Антиколомойский закон: правительство согласовало с МВФ финальную версию и утвердило ее, – СМИ

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      Финальную версию законопроекта о невозврате выведенных с рынка банков экс-владельцам Украина согласовала с МВФ. А 23 марта документ утвердил Кабинет Министров. Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

      О прогрессе в выполнении требований Международного валютного фонда сообщает "НВ Бизнес". Им удалось получить копию финальной версии "антикомолойского" законопроекта.

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      Накануне его согласовали с МВФ. А 23 марта документ утвердил Кабмин.

      Обновленный законопроект усиливает и детализирует процесс определения компенсации бывшим владельцам банков. А именно гарантирует невозврат выведенных с рынка банков экс-владельцам. Также в проекте прописан механизм компенсации для них, если НБУ признал банк неплатежеспособным по решению суда, а это оказалось неправомерным.

      Разрабатывали документ под руководством главы Министерства юстиции Дениса Малюськи. Он вел переговоры с МВФ по этому вопросу.

      Законопроект планировали утвердить ранее, однако в то время его еще не согласовали Минфин и Минэкономики. Теперь за документ должен проголосовать парламент.

      Что известно о помощи МВФ

      Обратите внимание! По состоянию на 24 марта в Украине клинически подтвердили 97 случаев заражения коронавирусом, трое умерли, один человек выздоровел.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Игорь Коломойский Приватбанк Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Денис Малюська Министерство юстиции Кабинет Министров Украины Транш МВФ МВФ
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