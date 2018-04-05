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Apple переведет Mac на собственные чипы вместо продукции Intel

28 Читати новину українською
Apple переведет Mac на собственные чипы вместо продукции Intel
Apple переведет Mac на собственные чипы вместо продукции Intel / Фото из открытых источников

Apple планирует использовать собственные процессоры в компьютерах Mac уже с 2020 года. Однако инициатива все же находится на этапах разработки.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

Кодовое название проекта – Kalamata и она является частью масштабной стратегии, в рамках которой все устройства Apple, включая Mac, iPhone и iPad будут универсализироваться как с программной, так и технической точки зрения. И хотя переход на чипы Apple в аппаратной сфере планируют начать лишь в 2020 году, изменения программного обеспечения начнутся раньше.

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Эти шаги могут стать серьезным ударом для Intel, партнерство с которым помогло возродить успех Apple на рынке настольных систем и одновременно работало на улучшение имиджа одного из крупнейших производителей чипов. Dell, HP, Lenovo и ASUS используют x86-чипы Intel и AMD. Ведь контракты Apple формируют около 5% годового дохода Intel, поэтому после появления описанных слухов акции Intel упали на 9,2%.


Сейчас iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV используют однокристальные системы, разработанные в недрах Apple и основанные на архитектуре ARM Holdings. Переход на собственные чипы в Mac позволит Apple выпускать новые модели в оптимальные для себя сроки, а не ориентироваться на цикл обновления продуктов Intel. При этом, Apple сможет быстрее внедрять новые функции в свои продукты и выделять их на фоне конкурентов.

Intel давно доминирует в области процессоров, все сильнее забирая долю у Advanced Micro Devices (AMD), своего единственного конкурента на рынке x86. Intel также выпускает модемы для некоторых моделей iPhone, чтобы они могли подключаться к сотовым сетям. Хотя Apple отстает по объемам поставок компьютеров от многих компаний, с точки зрения доходов она находится в тройке лидеров.

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Из смежных сфер, известно, что Apple работает над новой программной платформой, получившей название Marzipan. Выход может состояться уже в этом году. Эксперты утверждают, что она сделает возможным запуск приложений для iPad на компьютеры Mac.

Теги: Техно Apple Гаджеты Intel
Источник: 24 Канал
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