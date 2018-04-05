Apple переведет Mac на собственные чипы вместо продукции Intel

Apple планирует использовать собственные процессоры в компьютерах Mac уже с 2020 года. Однако инициатива все же находится на этапах разработки.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

Кодовое название проекта – Kalamata и она является частью масштабной стратегии, в рамках которой все устройства Apple, включая Mac, iPhone и iPad будут универсализироваться как с программной, так и технической точки зрения. И хотя переход на чипы Apple в аппаратной сфере планируют начать лишь в 2020 году, изменения программного обеспечения начнутся раньше.

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Эти шаги могут стать серьезным ударом для Intel, партнерство с которым помогло возродить успех Apple на рынке настольных систем и одновременно работало на улучшение имиджа одного из крупнейших производителей чипов. Dell, HP, Lenovo и ASUS используют x86-чипы Intel и AMD. Ведь контракты Apple формируют около 5% годового дохода Intel, поэтому после появления описанных слухов акции Intel упали на 9,2%.



Сейчас iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV используют однокристальные системы, разработанные в недрах Apple и основанные на архитектуре ARM Holdings. Переход на собственные чипы в Mac позволит Apple выпускать новые модели в оптимальные для себя сроки, а не ориентироваться на цикл обновления продуктов Intel. При этом, Apple сможет быстрее внедрять новые функции в свои продукты и выделять их на фоне конкурентов.

Intel давно доминирует в области процессоров, все сильнее забирая долю у Advanced Micro Devices (AMD), своего единственного конкурента на рынке x86. Intel также выпускает модемы для некоторых моделей iPhone, чтобы они могли подключаться к сотовым сетям. Хотя Apple отстает по объемам поставок компьютеров от многих компаний, с точки зрения доходов она находится в тройке лидеров.

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Из смежных сфер, известно, что Apple работает над новой программной платформой, получившей название Marzipan. Выход может состояться уже в этом году. Эксперты утверждают, что она сделает возможным запуск приложений для iPad на компьютеры Mac.