Астронавт NASA сделал чрезвычайное фото Персидского залива из космоса

Астронавт NASA Рики Арнольд сделал снимок Персидского залива из космоса. Сейчас он находится на борту Международной космической станции (МКС).

Фото он обнародовал на своей странице в Twitter.

На снимке можно разглядеть огни городов, которые располагаются по берегам водоема.

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"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", – прокомментировал фото Арнольд.

Что такое Персидский залив?

Это залив между Ираном (Персией) и Аравийским полуостровом. Соединен Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном.

Что такое МКС?

Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.