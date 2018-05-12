Банки обслуживают клиентов, учитывая их модель смартфона, – эксперты

Оказывается, банки выдают кредит клиенту, обращая внимание, среди прочего, и на его смартфон. Так, кредиты охотнее выдают клиентам, которые имеют iPhone, чем смартфон на Android.

К такому выводу пришли эксперты американского бюро экономических исследований, пишет издание appleinsider.ru.

Так, специальные алгоритмы вычисляют, какой моделью смартфона пользуется заемщик, а дальше используют эту информацию для вынесения решения по займу.

Читайте также: В сети распространяется сообщение, которое может взломать мессенджеры на Android

Определение марки смартфона заемщика происходит в несколько этапов. Сначала алгоритм сканирует само устройство, с которого заполняется заявка. Если это не смартфон, то поднимают историю всех покупок клиента, совершенных с использованием электронной почты, указанной при заполнении анкеты на получение кредита.

Интересно, что на предоставление кредита влияют и другие, не связанные на первый взгляд факторы. Так, вероятность одобрения заявки по кредиту намного выше у тех клиентов, чей адрес электронной почты состоит из их собственного имени или фамилии, но не содержит цифр, а также у тех, кто заполняет заявку на кредиты до 6 вечера и тому подобное.