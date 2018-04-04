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Bitmain объявил о выпуске нового чипа Ethereum ASIC

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Bitmain объявил о выпуске нового чипа Ethereum ASIC
Bitmain объявил о выпуске нового чипа Ethereum ASIC / Фото из открытых источников

Первые чипы Ethereum ASIC вскоре выйдут на рынок, что позволит им открыть новую эру добычи криптовалюты. Производитель оборудования для добычи цифровых валют Bitmain официально объявил о принятии предварительных заказов для Antminer E3.

Об этом сообщает BitExpert.

Antminer E3 считает первым ASIC, который сможет работать с алгоритмом консенсуса Ethash Proof-of-Work. Эти чипы намного эффективнее, чем чипы GPU, которые сейчас используют для добычи Ethereum, Ethereum Classic и других виртуальных валют, которые работают на базе Ethash.

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Стоит отметить, что в Bitmain подчеркнули, что Antminer E3 сможет генерировать около 180 МЗ/с. Чипы пока не поступили на рынок. Однако, существует вероятность, что производитель уже использует их в сети Ethereum. Именно это и может объяснить рост хэша сети, который зафиксировали в последние месяцы.

Ожидаемая дата поставки устройств с первой партии 16 июля – 31 июля 2018 года.

Майнинг криптовалюты связан в финансовыми рисками. Эти риски могут быть вызваны изменением обменного курса криптовалюты или изменением алгоритма, который используется в процессе Майнинг криптовалюты,
– сообщили в Bitmain.

Теги: Гаджеты Техно Криптовалюта
Источник: 24 Канал
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