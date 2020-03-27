Бизнес и кризис в Украине: какие существуют льготы и возможности

Из-за карантина многие предприятия были вынуждены приостановить работу. Какие льготы уже действуют, чтобы сохранить бизнес "на плаву" и какие возможности откроются для новых игроков бизнеса после карантина – в материале сайта 24 канала.

Почему выгодно начинать бизнес во время кризиса?

Экономический кризис негативно влияет на большинство сфер жизни. На самом деле кризис имеет одну положительную функцию – перезапуск экономики. И пока экономика перезапускается, бизнес страдает: уменьшается спрос, падают доходы, развитие прекращается. В это время предприятия могут закрываться. Все ожидают прекращения кризиса. Однако вместо того, чтобы ждать, когда экономика восстановится, новые игроки могут начать бизнес: для них появляются благоприятные условия.

​Обратите внимание Коммуналка, ЕСВ, штрафы: как изменили выплаты на время карантина

Во время кризиса бизнес, который существует на рынке, включает режим экономии. Компании стараются не нанимать новых людей, приостановить развитие и введение инноваций, а также могут пренебрегать качеством. Для нового бизнеса (при условии наличия капитала) – это возможность заявить о себе.

Уровень безработицы во время кризиса растет, а потому есть высокие шансы нанять квалифицированного работника за среднюю на рынке плату (которая в кризис низкая).

Материалы, сырье и оборудование во время кризиса теряют в цене. Если они нужны для бизнеса, то это однозначный плюс. Однако, если новый бизнес закупается из-за границы, то может быть обратный эффект, поскольку украинская гривна во время кризисов существенно падает. Лишь с марта гривня обесценилась на 15% относительно доллара.

Меньше конкуренции. Кризис вытесняет многих игроков с рынка, а следовательно появляется более широкий доступ к клиентам.

Если бизнес, начатый во время кризиса, его пережил, то он становится более устойчивым к разного рода угрозам. И когда другие компании только приходят в себя от кризиса, ваш бизнес может "твердо стоять на ногах".

Каким бизнесом выгодно заниматься во время кризиса?

Во время кризиса стоит ориентироваться на экономного клиента. Покупательная способность граждан падает. Когда все хорошо и у людей собираются деньги, то они этот излишек готовы потратить на товары, которые далеки от жизненно-необходимых: дорогие элементы декора, премиум-залы в кинотеатрах или что-нибудь, что требует больших затрат без необходимости. Когда наступает кризис, люди эти расходы сокращают, но не отказываются от базовых вещей (еда, гигиена, досуг и тому подобное). Именно на эти базовые вещи в низком ценовом сегменте и стоит ориентироваться.

Полезно Идея на карантин: как открыть собственный интернет-магазин

Однако, если мыслить на перспективу, то можно наоборот начать бизнес во время кризиса, который теряет популярность. Экономист Любомир Билык советует найти нишу, которая до кризиса была популярна и востребована, но во время кризиса спрос на товары/услуги упал. Имея необходимый капитал, кризис – это идеальная площадка, чтобы начать такого рода бизнес. Можно развиваться, создавать клиентскую базу, найти персонал.

Нужно иметь определенный запас средств, чтобы переждать кризис. Потому что, когда он пройдет, начнется экономический расцвет, у людей появляются "лишние" деньги и после долгой экономии они захотят покупать новые услуги/товары. И те бизнесы, которые были популярны до кризиса, снова станут популярными среди клиентов. А у тебя уже будет готовый бизнес с определенной клиентской базой,

– рассказывает эксперт.

Экономист Билык добавляет, что кризис даст мощный старт, поскольку во время него снижается конкуренция. Но нужно иметь капитал, чтобы этот кризис пережить.

Какие льготы для бизнеса существуют сейчас?

Создание нового бизнеса – однозначно плюс для экономики. Однако государству важно сохранить тот бизнес, который существует сейчас. Бизнес – это поступления в бюджет и рабочие места для граждан.

Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Закон вступил в действие 18 марта. Для бизнеса ввели такие льготы:

В течение двух месяцев арендаторы земельного участка коммунальной и государственной собственности, использующие землю в хозяйственной деятельности не будут платить за нее.

в хозяйственной деятельности не будут платить за нее. Отменили налог на недвижимое имущество и нежилые помещения в течение марта-апреля.

в течение марта-апреля. Отсрочили введение обязательных РРО, или как их еще называют, кассовых аппаратов. Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их.

Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их. С 18 марта по 31 мая 2020 года запретили проводить фактические и документальные проверки предпринимателей с определенными исключениями.

предпринимателей с определенными исключениями. Срок подачи декларации об имущественном состоянии и доходах продлили до 1 июля 2020 года, а уплату – до 1 октября.

и доходах продлили до 1 июля 2020 года, а уплату – до 1 октября. До 31 мая 2020 года не будут штрафовать за нарушение налогового законодательства (кроме тех случаев, когда речь идет о нарушении долгосрочных договоров страхования жизни и негосударственных пенсий).

(кроме тех случаев, когда речь идет о нарушении долгосрочных договоров страхования жизни и негосударственных пенсий). ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, артисты) и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты единого социального взноса (1039 гривен) в течение двух месяцев (марта и апреля). При этом эти два месяца им засчитают в страховой стаж.

Подробнее о ФЛП ФЛП и карантин в Украине: кому и на сколько отменят уплату ЕСВ

Бизнес больше всего пострадает из-за карантина?

Наибольший удар карантин нанес развлекательно-культурным учреждениям (театрам, кинотеатрам, выставкам, разнообразным развлекательным мероприятиям, фитнес-клубам и т. п), гостинично-ресторанному бизнесу, туристическим оператором и агентствам, бизнесу из сфере предоставления косметологических услуг, а также бизнесу из сфер пассажирской перевозки, страхования, рекламы, строительства и негосударственных образовательных учреждений.

Подробнее почему эти льготы на самом деле не помогут бизнесу читайте в нашем материале Пережить карантин: как государство может поддержать украинский бизнес.

Коронавирус и карантин в Украине: главное

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировали 156 случаев заболевания Covid-19, из них 5 случаев – летальных.

Covid-19, из них 5 случаев – летальных. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин предварительно до 24 апреля.

предварительно до 24 апреля. С 16 марта закрыты границы для иностранцев.

для иностранцев. С 18 марта запрещена железнодорожная, авиа, автобусная междугородная пассажирская перевозка.



Что запрещено во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала