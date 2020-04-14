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      Бюджет с дырой в 300 миллиардов: где Украина возьмет деньги

      Голобородько - Читати новину українською

      Верховная Рада 13 апреля приняла закон об изменениях в государственный бюджет. Долго к этому шли и наконец пришли. То, что бюджет надо было менять – это очевидно. Ведь из-за борьбы с коронавируса расходы государства увеличились, а доходы уменьшились.

      Якщо ви думаєте, що бюджет – це щось далеке і таке, що вас не стосується, то ви помиляєтесь. 88% надходжень бюджету – це ваші гроші. Це те, що ви туди заплатили податками.

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      Навіть, якщо ви переконані, що не платите, це не так. Щонайменше кожна 6 гривня, яку ви витрачаєте йде до бюджету. От купили ви гречку за 30 гривень. А її ціна насправді 25 гривень. Решта 5 гривень пішли в бюджет, як податок. А якщо – це наші гроші, то і те, як їх витрачають наша справа. Тому бюджет – це не щось далеке і складне, а дуже рідне і важливе.

      Тепер про суть змін. Так вже склалося, що у світі бушує пандемія. Економіка, щонайменше на третину зупинилася. Але витрати бюджету зросли. Треба ж було закупити усі ці маски, костюми антисептики, підвищити зарплати медикам, підтримати бізнес.

      От в нашому спільному бюджеті і утворилась дірка: податків почали платити менше, а витрати стали більшими. Очевидно, що треба скорочувати витрати. Але на що? Зменшити пенсії чи витрати на армію, чи може на освіту чи медицину, чи поліцію?

      Найбільше скоротили у бюджеті інфографіка 24 канал
      Найбільше скоротили у бюджеті / Інфографіка 24 каналу

      Отже, витрати різати ніде. Саме з цією проблемою і зіштовхнувся уряд і депутати. У такий спосіб бюджет, який вони прийняли має витрат більше ніж доходів на 10 мільярдів доларів.

      Як закрити дірку в бюджеті

      Виникає питання, а як закрити цю дірку, якщо взяти гроші ніде? Їх можна тільки позичити. Але в кого? Комерційні структури нам цих грошей не дадуть. Бо у них їх просто немає. Є ще МВФ, але допоки ми не приймемо "антиколомойський" законопроєкт вони нам теж грошей не дадуть.

      Як МВФ допоможе Україні?Володимир Зеленський заявив, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.

      У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.

      Є ще один варіант – позичити гроші у себе. Працює це так: Мінфін випускає облігації і продає їх Нацбанку. НБУ на суму цих облігації друкує гроші. У такий спосіб просто міняючи папірці на папірці – ми збільшуємо кількість боргів, які нібито стають грошима.

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      Таку схему використовують американці, але їх валюта підкріплюється економікою усього світу. Бо усі країни використовують долари, як резервну валюту. Чи можемо ми собі це дозволити? Можемо, якщо сума цих надрукованих грошей буде невеликою. Але діра у бюджеті майже 300 мільярдів гривень. А це четверта частина усього бюджету, або 7% усієї економіки України. Це дуже багато.

      Вихід один – просити гроші в МВФ

      Тобто вихід у нас один: просити гроші від МВФ і це розуміють навіть депутати зі "Слуги народу". Про неминучість цього Олександр Качура заявив в ефірі нашого каналу. Ба більше, він навіть розуміє, щоб отримати гроші від МВФ треба прийняти "антиколомойський" закон. Але як, він же заблокований тисячами правок.

      Нардеп Олександр Качура прокоментував зміни до бюджету:

      І це готове рішення – це зміни до регламенту Верховної Ради, які просто заборонять депутатам займатися спамом і подавати тисячі правок. Як тільки приймуть це рішення – "атиколомойський" закон миттєво розблокується.

      Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:

      Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
      Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
      Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
      Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
      Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
      Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
      Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

      І судячи з усього схема робоча. Звісно тут же ґвалт починають піднімати посіпаки Коломойського. Коли вони подавали тисячі безглуздих і технічних правок їх це влаштовувало, їм не здавалося, що погано. А от зміни до регламенту – це жахливо.

      Як же це огидно довести до абсурду усі чинні правила, а потім розповідати, що їх утискають. Це так в дусі усіх популістів і маніпуляторів.

      Гра продовжується. І цей тиждень буде дуже показовим. Якщо "слуги народу", все ж зможуть обіграти посіпак Коломойського у цьому раунді, то такий необхідний закон приймуть. Нашу економіку можна буде врятувати.

      Але на цьому все не скінчиться. Далі люди Бєні почнуть збирати підписи під поданням до Конституційного суду, щоб визнати "антиколомойський" законопроєкт неконституційним. А знаючи наші недореформовані суди у них є усі шанси.

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      Виникає лиш одне питання: а навіщо нам у парламенті посіпаки Коломойського, вовки, які наділи овечі шкури "слуг народу"? Це питання, яке я ставлю вже пів року. І відповіді на яке, я так і не знайшов.

      Що ж, боротьба здорового глузду і жаги наживи продовжується. Хто переможе у цьому раунді стане відомо вже дуже скоро.

      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Финансы МВФ Слуга народа Игорь Коломойский Приватбанк Бюджет 2020 Видеоблоги Голобородько
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