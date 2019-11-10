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      Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом

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      Королева блюзу Бет Харт заспіває в Києві
      Королева блюзу Бет Харт заспіває в Києві / Тетяна Фортушна

      Королева блюзу, не інакше - так Бет Харт називають світові музичні критики та численні шанувальники. Її голос, на думку "The Times", може приперти до стіни кого завгодно. Після аншлагових концертів на найбільш знакових майданчиках світу - від Ryman Auditorium до Royal Albert Hall - 8 грудня вона знову в Україні!

      Зараз Харт на піку свого успіху, але сама не тішить себе надіями з цього приводу: "Моє життя завжди було циклічне: усе покращується, а потім – знову лайно. Але саме у цих крайнощах і народжуються мої найкращі пісні".

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      Після запаморочливого концерту минулого року 8 грудня співачка представить Києву новий альбом "War In My Mind". Бет дасть єдиний в нашій країні концерт у столичному Палаці Україна.

      Beth Hart

      Думаєте, таких, як Біллі Холлідей та Дженіс Джоплін, у наш час більше не роблять? А музичні експерти вважають, що Бет Харт – гідна сучасна "відповідь" визнаним легендам, які зчинили революцію в музиці XX століття. Сьогодні вона – найкраща блюз-рок співачка. Це підтверджують номінація "Grammy" і статус від "Blues Music Award".

      "War In My Mind", який офіційно вийшов 27 вересня 2019-го – абсолютно новий виток у чвертьвіковій кар'єрі вокалістки. По-перше, співпраця з новим лейблом ("Provogue") і новим продюсером (Робом Кавалло). Про роботу з Робом (продюсував "My Chemical Romance", "Green Day", "Dave Matthews Band") Бет мріяла давно. Він, за її словами, дає найкращу підтримку і найбільшу свободу артисту. А по-друге, хоч відвертість – одвічне творче кредо Харт, саме у "War In My Mind" вона зважилася відкрити своїм слухачам найбільш темні й демонічні закутки своєї душі.

      Бет Харт

      Бет зізнається, що в піснях цієї платівки болісно вивернула свою душу назовні і тим самим зцілилася, прийнявши себе такою, як є:

      Я пройшла довгий шлях зцілення і тепер мені комфортно з моєю темрявою і дивацтвами.

      Поки інші музиканти полірують свої пісні та вигадують собі глянцеві образи, панічно намагаючись приховати недоліки, заперечити свій вік і заховати скелети в шафі, Бет Харт відкриває свої карти та запрошує вас або полюбити її, або піти геть.

      Усю повноту її таланту й особистості ви зможете відчути на єдиному в Україні концерті 8 грудня. І це буде, як у перший раз, навіть якщо ви вже чули її наживо. Тому що на кожному концерті вона відверто розмовляє зі слухачами та імпровізує – кожен концерт Бет Харт неповторний!

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости LifeStyle Новости Украины Концерты Публикации Новости культуры Новости Киева
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