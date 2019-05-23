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      Богдан рассказал, как команда Зеленского будет бороться с коррупцией в первые 100 дней

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      Богдан описал борьбу команды Зеленского с коррупцией
      Богдан описал борьбу команды Зеленского с коррупцией / Getty Images

      Глава Администрации Президента Андрей Богдан рассказал, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского его команда будет бороться с коррупцией прежде всего "собственным примером, открытостью и возможностью критики и наказания даже своих членов".

      Так Богдан ответил на вопрос о борьбе с коррупцией от ведущего эксперта Атлантического совета США Ариэля Коэна в эфире программы "Право на власть".

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      "Мы ежедневно даем сигналы всем правоохранительным органам, что нет никаких запретов, "красных линий". Все, что в рамках закона, надо начинать активно расследовать и отправлять в суд. Преступники должны быть наказаны", – сказал глава АП.

      И я обещаю, что Администрация Президента Зеленского никогда не будет давать никаких сигналов, кого можно трогать, кого нельзя, кто свой, а кто чужой. Даже олигархов,
      – добавил Богдан.

      Команда Зеленского считает, что все равны перед законом и любой олигарх, любой человек должны соблюдать закон. При этом Богдан отметил, что "в Украине принято очень много хороших законов, но, к сожалению, их никто не выполняет".

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      11 мая заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка заявил, что для преодоления коррупции, в команде Зеленского хотят перезапустить антикоррупционные органы и ввести вознаграждение для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров. А чиновники, которые засветились в таких скандалах, будут вынуждены сразу уходить с поста.

      От НАБУ и САП ожидается открытие дел по окружению пятого президента Петра Порошенко, а также расследование скандала вокруг Свинарчуков-Гладковских о хищении в оборонной отрасли.

      Еще до выборов штабисты Зеленского заявляли, что одним из пунктов его программы является перезапуск антикоррупционной системы. Также пообещали отменить депутатскую неприкосновенность, а госслужащих заставить покидать должности, если засветятся в коррупционном скандале.
      обіцянки Зеленського боротьба з корупцією

      blog_ava
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      23 мая
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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Владимир Зеленский Андрей Богдан Коррупция
      Источник: 24 канал
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