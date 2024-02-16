6 украинских "спартанцев" против 100 россиян: Жорин описал бои на некоторых позициях в Авдеевке

В Авдеевке идут невероятно адские бои. Наши защитники пытаются сдержать гораздо более многочисленного врага по количеству вооружения и личного состава.

Однако даже несмотря на то, что сил у врага в разы больше, нашим храбрым воинам удается наносить ему невероятно большие потери. Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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Военный рассказал, что оккупанты совсем не считаются со своими потерями. По его словам, пока сложно посчитать, в каком количестве здесь гибнут захватчики.

Только во время штурма на одну нашу позицию вчера они потеряли около 80 солдат.

В общей сложности, говорит Жорин, украинцам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Потери таких масштабов, как под Авдеевкой, враг не терпел еще нигде.

В то же время майор напомнил, что бойцам Третьей штурмовой бригады противостоят по меньшей мере 6 бригад российской армии, одна бригада "днр", спецназ гру и еще "какие-то их ССО-шники".

И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют – около 100 п*д*р*в,

– рассказал о героизме украинцев Жорин.

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