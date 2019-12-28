Более чем миллиардные убытки НБУ свидетельствуют о росте экономики, – эксперт

За 9 месяцев этого года Нацбанк получил убытки на сумму 12,3 миллиарда гривен. И в НБУ это считают свидетельством позитивных изменений в экономике.

Об этом заявила главная экономистка одного из департаментов НБУ Алена Закутняя в колонке для "Экономической правды".

По ее словам, наибольшие прибыли центральные банки зарабатывают именно во времена кризисов. Зато во время экономического роста прибыли или падают, или превращаются в убытки.

Поэтому вывод очевиден: получение прибыли центрального банка не всегда является признаком стабильного функционирования банковской системы, а иногда наоборот является признаком финансового кризиса,

– написала Закутняя.

По ее словам, на убыток Нацбанка повлияли переоценка его валютных активов из-за укрепления гривни, а также выкуп валюты с межбанковского рынка по курсу, который постоянно падает.

Она также добавила, что центральные банки в странах, которые не регулируют курс валют, получают нестабильные доходы. "Для них получение убытков от переоценки международных резервов при снижении инфляции и укреплении обменного курса национальной валюты неизбежно и вполне логично", – отметила экономистка.

Прибыль Национального банка по итогам года полностью перечисляется в бюджет.

В 2019 году курс украинской гривны к доллару повысился на 19%. Гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли.