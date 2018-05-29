Брижит Макрон станцевала в цирковом шоу с беспризорными детьми в Санкт-Петербурге: видео

24 мая президент Франции Эммануэль Макрон с женой прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международном экономическом форуме. Пока французский лидер вел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, его жена Брижит Макрон посетила вечеринку в "Упсала-Цирк", где выступают беспризорные дети и подростки.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Издание поясняет, что этот российский цирк был основан в Санкт-Петербурге около двадцати лет назад театральным режиссером Ларисой Афанасьевой с целью социальной адаптации российских беспризорных детей и подростков, а также созданием для них альтернативы уличной жизни.

Первая леди Франции отправилась в "Упсала-Цирк", чтобы узнать о результатах подобного метода цирковой педагогики – когда днем с детьми проводят занятия профессиональные цирковые тренеры, а вечером они участвуют в спектаклях.

Свой визит она завершила на сцене, где присутствовали 70 детей, а ролик, где Бриджит Макрон танцует с ними казачок, обнародовал на своей странице в Instagram руководитель аппарата первой леди Франции Тристан Броме, говорится в статье.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Париж признает новую роль РФ в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке. Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений.