Будут ли возвращенные РФ корабли доказательством в деле против Порошенко: комментарий Зеленского
Дело против Порошенко – это сложный вопрос, и пока говорить о нем не актуально: нужно подготовиться, чтобы не заниматься популизмом. Так говорил президент Зеленский вечером 20 ноября в Очакове при осмотре возвращенных Россией украинских кораблей.
Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернулись 20 ноября с русского плена. Президент Владимир Зеленский встретил их в порту Очакова.
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Дело против Порошенко – сложное
Осмотрев корабли, глава государства вышел общаться с представителями СМИ. Одним из вопросов, которые интересовали представителей медиа, был и такой: "Могут ли быть эти корабли использованы в качестве доказательства по делу против Порошенко?"
На эту тему сейчас очень сложно говорить. Это очень серьезное дело. Давайте сделаем паузу,
– сказал в ответ Зеленский.
И добавил: "Когда будут все детали, будет реальное дело... Ни одного дела мы не скрываем от общества – но когда они готовы. Чтобы заниматься просто сейчас популизмом".
Напомним, Россия вернула малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября.
Коротко о делах, где фигурирует Порошенко
В ГБР отчитались, сколько дел, в которых фигурирует Порошенко, и в какоми эти дела состоянии.
- Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
- Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
- Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (с оперативной комнаты Администрации Президента).
- Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
- Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша.
- Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова.
- Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ".
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал" Прямой ".
- Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
- Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
- Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
- Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".