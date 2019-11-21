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      Будут ли возвращенные РФ корабли доказательством в деле против Порошенко: комментарий Зеленского

      18 Читати новину українською
      Возвращенные Россией корабли в Очакове / ОП

      Дело против Порошенко – это сложный вопрос, и пока говорить о нем не актуально: нужно подготовиться, чтобы не заниматься популизмом. Так говорил президент Зеленский вечером 20 ноября в Очакове при осмотре возвращенных Россией украинских кораблей.

      Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернулись 20 ноября с русского плена. Президент Владимир Зеленский встретил их в порту Очакова.

      Читайте также: Зеленский прокомментировал возвращение Украиной кораблей

      Дело против Порошенко – сложное

      Осмотрев корабли, глава государства вышел общаться с представителями СМИ. Одним из вопросов, которые интересовали представителей медиа, был и такой: "Могут ли быть эти корабли использованы в качестве доказательства по делу против Порошенко?"

      На эту тему сейчас очень сложно говорить. Это очень серьезное дело. Давайте сделаем паузу,
      – сказал в ответ Зеленский.

      И добавил: "Когда будут все детали, будет реальное дело... Ни одного дела мы не скрываем от общества – но когда они готовы. Чтобы заниматься просто сейчас популизмом".

      Напомним, Россия вернула малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября.

      Коротко о делах, где фигурирует Порошенко

      В ГБР отчитались, сколько дел, в которых фигурирует Порошенко, и в какоми эти дела состоянии.

      • Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
      • Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
      • Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (с оперативной комнаты Администрации Президента).
      • Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша.
      • Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова.
      • Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ".
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал" Прямой ".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".
      Секрет идеальных отношений, или 10 привычек счастливых пар
      20 ноября
      280
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Возвращение захваченных кораблей Петр Порошенко
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