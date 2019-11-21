Будут ли возвращенные РФ корабли доказательством в деле против Порошенко: комментарий Зеленского

Дело против Порошенко – это сложный вопрос, и пока говорить о нем не актуально: нужно подготовиться, чтобы не заниматься популизмом. Так говорил президент Зеленский вечером 20 ноября в Очакове при осмотре возвращенных Россией украинских кораблей.

Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернулись 20 ноября с русского плена. Президент Владимир Зеленский встретил их в порту Очакова.

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Дело против Порошенко – сложное

Осмотрев корабли, глава государства вышел общаться с представителями СМИ. Одним из вопросов, которые интересовали представителей медиа, был и такой: "Могут ли быть эти корабли использованы в качестве доказательства по делу против Порошенко?"

На эту тему сейчас очень сложно говорить. Это очень серьезное дело. Давайте сделаем паузу,

– сказал в ответ Зеленский.

И добавил: "Когда будут все детали, будет реальное дело... Ни одного дела мы не скрываем от общества – но когда они готовы. Чтобы заниматься просто сейчас популизмом".

Напомним, Россия вернула малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября.

Коротко о делах, где фигурирует Порошенко

В ГБР отчитались, сколько дел, в которых фигурирует Порошенко, и в какоми эти дела состоянии.