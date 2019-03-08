Бунтуй, люби, права не отдавай: в городах Украины прошли марши равенства
В городах Украины провели марши и митинги за права женщин. Люди выходили с лозунгами: "Цветы – клумбам, женщинам – права! Мое тело – мое дело! Место женщины – не на кухне, место женщины – везде!".
Харьков
Харьковский марш женщин собрал около 400 участников с плакатами и флешмобами.
Марш равенства в Харькове
Марш равенства в Харькове
Шествие устраивают четвертый год подряд. Активисты заявили, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге. А неравенство прикрывают традиционными ценностями.
Я чувствую, что в Украине права женщин очень притесняются. И равенства нет,
– сказала участница женского марша Ева.
На харьковском Марше несколько мужчин примерили на себя роль женщины – надели платья и символический халат. Так стремились показать зависимость женщины в социуме.
Читайте также: Обнаженные активистки Femen "разрушали патриархат" в немецком Гамбурге: фото 18+
Кроме этого, в городе в противовес маршу женщин состоялась акция, к которой присоединились 300 мужчин и несколько девушек.
Марш за патриархальные ценности
Они пропагандировали патриархальные ценности и кричали, что феминизму нет места в стране. Из-за этого начались беспорядки, очень много людей готовились к драке.
Запорожье
На марш мужчины вышли с вениками вместо цветов, прихватили еще и утюги и сковородки. "Женщина – не кухонный комбайн" – главный лозунг мероприятия.
Марш равенства в Запорожье
На марше было около тридцати человек с сковородками, кастрюлями и вениками. Они хотели привлечь внимание к стереотипу, что женщина должна быть "хозяйкой".
Марш равенства в Запорожье
Львов
Во Львове состоялось сразу два митинга: одни участницы требовали гендерного равенства, другие – традиционных ценностей.
Марш равенства во Львове
Митингующие хотели привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.
Неподалеку состоялась альтернативная акция девушек, которые выступили против феминизма.
Акция против феминизма
Мы не чувствуем, что наши права нивелируются, что мужчины командуют нами, я чувствую себя полноправным членом общества,
– заявила участница альтернативного марша Анастасия Фигура.
В Черкассах обошлось без митингов. Местные автомобилисты организовали для женщин фешмоб, из автомобилей образовали поздравительные слова.
Акция к 8 марта
Смотрите видео про 8 марта: