Бунтуй, люби, права не отдавай: в городах Украины прошли марши равенства

В городах Украины провели марши и митинги за права женщин. Люди выходили с лозунгами: "Цветы – клумбам, женщинам – права! Мое тело – мое дело! Место женщины – не на кухне, место женщины – везде!".

Харьков

Харьковский марш женщин собрал около 400 участников с плакатами и флешмобами.



Марш равенства в Харькове

Марш равенства в Харькове

Шествие устраивают четвертый год подряд. Активисты заявили, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге. А неравенство прикрывают традиционными ценностями. Я чувствую, что в Украине права женщин очень притесняются. И равенства нет,

– сказала участница женского марша Ева. На харьковском Марше несколько мужчин примерили на себя роль женщины – надели платья и символический халат. Так стремились показать зависимость женщины в социуме. Читайте также: Обнаженные активистки Femen "разрушали патриархат" в немецком Гамбурге: фото 18+ Кроме этого, в городе в противовес маршу женщин состоялась акция, к которой присоединились 300 мужчин и несколько девушек.



Марш за патриархальные ценности

Они пропагандировали патриархальные ценности и кричали, что феминизму нет места в стране. Из-за этого начались беспорядки, очень много людей готовились к драке.

Запорожье

На марш мужчины вышли с вениками вместо цветов, прихватили еще и утюги и сковородки. "Женщина – не кухонный комбайн" – главный лозунг мероприятия.



Марш равенства в Запорожье

На марше было около тридцати человек с сковородками, кастрюлями и вениками. Они хотели привлечь внимание к стереотипу, что женщина должна быть "хозяйкой".

Марш равенства в Запорожье

Львов

Во Львове состоялось сразу два митинга: одни участницы требовали гендерного равенства, другие – традиционных ценностей.



Марш равенства во Львове

Митингующие хотели привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

Неподалеку состоялась альтернативная акция девушек, которые выступили против феминизма.



Акция против феминизма

Мы не чувствуем, что наши права нивелируются, что мужчины командуют нами, я чувствую себя полноправным членом общества,

– заявила участница альтернативного марша Анастасия Фигура.

В Черкассах обошлось без митингов. Местные автомобилисты организовали для женщин фешмоб, из автомобилей образовали поздравительные слова.



Акция к 8 марта

Смотрите видео про 8 марта: