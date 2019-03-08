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      Бунтуй, люби, права не отдавай: в городах Украины прошли марши равенства

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      В городах Украины провели марши и митинги за права женщин. Люди выходили с лозунгами: "Цветы – клумбам, женщинам – права! Мое тело – мое дело! Место женщины – не на кухне, место женщины – везде!".

      Харьков

      Харьковский марш женщин собрал около 400 участников с плакатами и флешмобами.

      8 березня марш рівності
      Марш равенства в Харькове

      8 березня Харків ріність

      Марш равенства в Харькове

      Шествие устраивают четвертый год подряд. Активисты заявили, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге. А неравенство прикрывают традиционными ценностями.

      Я чувствую, что в Украине права женщин очень притесняются. И равенства нет,
      – сказала участница женского марша Ева.

      На харьковском Марше несколько мужчин примерили на себя роль женщины – надели платья и символический халат. Так стремились показать зависимость женщины в социуме.

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      Кроме этого, в городе в противовес маршу женщин состоялась акция, к которой присоединились 300 мужчин и несколько девушек.

      8 березня
      Марш за патриархальные ценности

      Они пропагандировали патриархальные ценности и кричали, что феминизму нет места в стране. Из-за этого начались беспорядки, очень много людей готовились к драке.

      Запорожье

      На марш мужчины вышли с вениками вместо цветов, прихватили еще и утюги и сковородки. "Женщина – не кухонный комбайн" – главный лозунг мероприятия.

      запоріжжя 8 березня
      Марш равенства в Запорожье

      На марше было около тридцати человек с сковородками, кастрюлями и вениками. Они хотели привлечь внимание к стереотипу, что женщина должна быть "хозяйкой".

      8 березня марш рівності

      Марш равенства в Запорожье

      Львов

      Во Львове состоялось сразу два митинга: одни участницы требовали гендерного равенства, другие – традиционных ценностей.

      8 березня львів рівності марш
      Марш равенства во Львове

      Митингующие хотели привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

      Неподалеку состоялась альтернативная акция девушек, которые выступили против феминизма.


      Акция против феминизма

      Мы не чувствуем, что наши права нивелируются, что мужчины командуют нами, я чувствую себя полноправным членом общества,
      – заявила участница альтернативного марша Анастасия Фигура.

      В Черкассах обошлось без митингов. Местные автомобилисты организовали для женщин фешмоб, из автомобилей образовали поздравительные слова.


      Акция к 8 марта

      Смотрите видео про 8 марта:

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      Теги: Новости Украины 8 марта Новости Запорожья Гендерное равенство Новости Львова Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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