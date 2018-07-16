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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Царапал, палил и ломал: блоггер протестовал безрамочный смартфон Vivo NEX

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Смартфон Vivo NEX протестировали на прочность
Смартфон Vivo NEX протестировали на прочность

Новый флагманский смартфон Vivo NEX, получивший безрамочный экран и выдвижную селф-камеру, испытали на прочность. Блогер JerryRigEverything провел несколько тестов над новинкой.

Сначала блогер испытал интересную выдвижную камеру. Он нажал на выдвинутый модуль камеры, после чего модуль исчез внутрь, но потом снова вернулся на место.

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Vivo NEX

Блогер испытал камеру Vivo NEX

Далее он испытал прочность экрана и попытался поцарапать его 9 различными заостренными предметами. Как показал тест –  устройство могут поцарапать только 4 из них.

После этого устройство испытали огнем –  блогер в течение минуты держал огонь зажигалки возле экрана устройства. Этот тест оставил почти незаметный след на экране, который со временем должен исчезнуть совсем.

Vivo NEX

После сгибания Vivo NEX продолжал работать

В конце блогер буквально попытался сломать Vivo NEX. Видно, что его корпус заметно сгибается, при этом не образовалось никаких трещин и устройство продолжило работу.

Смартфон Vivo NEX испытали на прочность: видео

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Теги: Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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