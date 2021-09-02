Эту запись сняли на Куликовом поле. Площадь расположена неподалеку от железнодорожного вокзала.

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Просила одеяла и закрывала лицо

На видео видно, что эта палатка сделана собственноручно. Большая черная пленка натянута на каркас из палок. Рядом стоят матрас, несколько стульев и другие вещи. Кроме этого, вокруг разбросаны куски картона.

Автор ролика спросил пожилую женщину есть ли у них какие-то потребности, однако сначала она не отвечала и закрывала лицо. Потом все же сказала, что им нужны одеяла.

Говорят, что из Донетчины

Потом парень поинтересовался, почему они живут на улице. Ромы объяснили это тем, что переехали из Донетчины, а именно Краматорска. Однако никаких подтверждений этому не предоставили.

Следует отметить, среди этих лиц есть и несовершеннолетние. В частности, на видео были парень примерно 12 лет и девушка подросток. Они тоже несколько раз просили их не снимать.

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Похоже в другом городе

2 августа сообщили, что городской голова Дрогобыч Тарас Кучма пожаловался на ромов и бомжей, которых много в центре города. Он сказал, что они всегда оставляют после себя горы бутылок и окурков.

Кучма убежден, что такие вещи в центре Дрогобыча – недопустимы. Поэтому он призвал правоохранителей и муниципальную стражу города во время патрулирований больше учитывать правонарушения ромов.

Расположение площади, где поселились ромы / Карта google