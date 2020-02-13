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      Цены на продукты в Украине: что подорожало, а что подешевело в 2020 году

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      Як змінилися ціни на продукти в Україні з початку 2020 року / Фото 24 каналу

      Госстат обнародовал данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2020 года. Так, больше всего подорожали гречка и яблоки, а пшено и морковь – наоборот немного подешевели.

      Державна служба статистики повідомляє, що переважно ціни на продукти з початку року почали знижуватися. Проте деякі види м'яса, хліб та гречка пошали дорожчати.

      Дізнайтеся більше: Чи дорогі в Україні продукти: порівняння українських цін з європейськими

      Що і на скільки подорожчало у 2020 році:

      • гречка додала у ціні 2,1% і тепер коштує 28,4 гривні за кілограм;
      • яблука подорожчали до 16,6 гривні за кілограм – на 1,7%;
      • сало подорожчало на 1,5% до 77 гривень за кілограм;
      • яловичина додала у ціні 1,5% і в січні коштувала 134,9 гривні;
      • сири м'які подорожчали на 1,1% до 106,9 гривні;
      • хліб пшеничний здорожчав на 0,8 – 1% і тепер коштує 19,7 – 24,1 гривні;
      • цибуля здорожчала на 0,8% до 9 гривень.

      Окрім того, додали у ціні й слабоалкогольні напої: вино подорожчало на 0,6% до 66,8 гривні, а пиво – на 0,3% до 17,2 гривні. Також подорожчали на 2% сигарети – 2,0%.

      Цікаво: Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше: цікаві дані

      Водночас продукти борщового набору, м'ясо, яйця та більшість видів круп почали дешевшати. 

      Що і на скільки подешевшало у новому році: 

      • пшоно подешевашало на 8,3% до 23 гривень за кілограм;
      • морква здешевшала на 3,9% і тепер коштує 6,2 гривні за кілограм;
      • капуста втратила у ціні 3,6% до 5,8 гривні за кілограм;
      • картопля – на 2,9% до 13,1 гривні за кілограм;
      • рис – на 2,2% до 22,3 гривні за кілограм;
      • цукор – на 2% до 14 гривень за кілограм;
      • яйця – на 1,9% до 20,7 гривні за десяток;
      • м'ясо птиці – на 1,9 до 58,2 гривні за кілограм;
      • молоко – на 1,6 до 24,9 гривні тощо.

      Зауважимо, у ціні з початку нового року подешевшала на 0,2% горілка – до 92,1 гривні за 0,5 літра.


      Як змінилися ціни на продукти в Україні з 2020 року / Держстат

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Алкоголь Цены на гречку Гречка Цены Продукты Статистика Новости Украины Новости политики
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