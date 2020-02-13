Цены на продукты в Украине: что подорожало, а что подешевело в 2020 году

Госстат обнародовал данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2020 года. Так, больше всего подорожали гречка и яблоки, а пшено и морковь – наоборот немного подешевели.

Державна служба статистики повідомляє, що переважно ціни на продукти з початку року почали знижуватися. Проте деякі види м'яса, хліб та гречка пошали дорожчати.

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Що і на скільки подорожчало у 2020 році:

гречка додала у ціні 2,1% і тепер коштує 28,4 гривні за кілограм;

додала у ціні 2,1% і тепер коштує 28,4 гривні за кілограм; яблука подорожчали до 16,6 гривні за кілограм – на 1,7%;

подорожчали до 16,6 гривні за кілограм – на 1,7%; сало подорожчало на 1,5% до 77 гривень за кілограм;

подорожчало на 1,5% до 77 гривень за кілограм; яловичина додала у ціні 1,5% і в січні коштувала 134,9 гривні;

додала у ціні 1,5% і в січні коштувала 134,9 гривні; сири м'які подорожчали на 1,1% до 106,9 гривні;

подорожчали на 1,1% до 106,9 гривні; хліб пшеничний здорожчав на 0,8 – 1% і тепер коштує 19,7 – 24,1 гривні;

пшеничний здорожчав на 0,8 – 1% і тепер коштує 19,7 – 24,1 гривні; цибуля здорожчала на 0,8% до 9 гривень.

Окрім того, додали у ціні й слабоалкогольні напої: вино подорожчало на 0,6% до 66,8 гривні, а пиво – на 0,3% до 17,2 гривні. Також подорожчали на 2% сигарети – 2,0%.

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Водночас продукти борщового набору, м'ясо, яйця та більшість видів круп почали дешевшати.

Що і на скільки подешевшало у новому році:

пшоно подешевашало на 8,3% до 23 гривень за кілограм;

подешевашало на 8,3% до 23 гривень за кілограм; морква здешевшала на 3,9% і тепер коштує 6,2 гривні за кілограм;

здешевшала на 3,9% і тепер коштує 6,2 гривні за кілограм; капуста втратила у ціні 3,6% до 5,8 гривні за кілограм;

втратила у ціні 3,6% до 5,8 гривні за кілограм; картопля – на 2,9% до 13,1 гривні за кілограм;

– на 2,9% до 13,1 гривні за кілограм; рис – на 2,2% до 22,3 гривні за кілограм;

– на 2,2% до 22,3 гривні за кілограм; цукор – на 2% до 14 гривень за кілограм;

– на 2% до 14 гривень за кілограм; яйця – на 1,9% до 20,7 гривні за десяток;

– на 1,9% до 20,7 гривні за десяток; м'ясо птиці – на 1,9 до 58,2 гривні за кілограм;

– на 1,9 до 58,2 гривні за кілограм; молоко – на 1,6 до 24,9 гривні тощо.

Зауважимо, у ціні з початку нового року подешевшала на 0,2% горілка – до 92,1 гривні за 0,5 літра.



Як змінилися ціни на продукти в Україні з 2020 року / Держстат