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      Через аннексию Крыма Украина потеряла 80% нефтегазовых месторождений в Черном море, – Кубив

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      Степан Кубив
      Степан Кубив / 24 канал

      Украина потеряла 80% нефтегазовых месторождений в Черном море, а также – значительную часть портовой инфраструктуры. Кроме этого, 115 из 150 угольных шахт в Донбассе находятся на оккупированных территориях.

      Значительных потерь из-за агрессии России претерпела и оборонная промышленность: 13 предприятий Украина потеряла в Крыму, еще 10 – на Донбассе. Об этом рассказал вице-премьер-министр по экономическому развитию и торговле Степан Кубив, передает "Укринформ".

      Читайте также: Компенсация за украденное: Верховный суд разрешил взыскать с России возмещение за имущество в Крыму

      Через аннексию Крыма Украина потеряла 80% нефтегазовых месторождений в Черном море, значительную часть портовой инфраструктуры. Негативный эффект от потери портов Россия сейчас усиливает из-за блокирования Азовского и Черного морей,
      – подчеркнул он.

      Так же, кроме потерянных оборонных предприятий на оккупированных территориях, Украина потеряла традиционный рынок сбыта для украинской оборонной промышленности, поскольку она была ориентирована преимущественно на страны СНГ.


      Размещение нефтегазовых месторождений в Черном и Азовском морях: желтым обозначены аннексированные участки

      Отметим, что из-за аннексии Крыма Украина потеряла не только собственные территории и ресурсы, но и месторождения, буровые платформы, корабли и целую сеть газопроводов украинского "Черноморнефтегаза" в Черном и Азовском морях. По некоторым оценкам, только с Одесского месторождения на шельфе Черного моря россияне скачали более трех миллиардов кубов газа.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газ нефть Новости Крыма Аннексия Крыма Чорное море
      Источник: 24 Канал
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