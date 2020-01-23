Проведут ли в Украине традиционную перепись населения

Окончательное решение по этому поводу еще не принято. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет считает, что проводить перепись населения не нужно, потому что это стоит "колоссальных денег".

Дмитрий Дубилет рассказал во время брифинга, что в течение 1-2 лет правительство приведет в порядок электронные реестры, поэтому будет возможность ежедневно получать точные данные о населении.

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Любую другую информацию, если она необходима, нужно получать не через перепись, а отдельными исследованиями, которые обойдутся государству гораздо дешевле,

– добавил политик.

Накануне правительство опубликовало данные электронной переписи населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Все результаты электронной переписи населения – по ссылке.

Для чего Украине перепись населения?

Изначально перепись населения была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.



Перепись населения очень актуальна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.