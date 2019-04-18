Что будет с "Приватбанком" и его клиентами: мнение специалиста

После признания судом незаконности национализации "Приватбанка" его могут отдать на реприватизацию. Но напрямую клиентам банка это ничем не грозит.

Об этом в комментарии 24 каналу сказала кандидат экономических наук Валентина Лебедева.

По мнению эксперта, после решения суда о незаконной национализации "Приватбанка" никаких последствий для клиентов не будет – так же, как их не было при национализации. Лебедева считает, что реприватизация этого банка достаточно вероятна.

Деньги, вложенные государством, останутся в банке. Но сам он будет продан частным лицам, то есть реприватизирован,

– уточнила она.

При этом людям, которые хранят деньги в "Привате" или которые получают там пенсии или зарплаты – волноваться не о чем, убеждена специалист.

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Что известно о национализации "Приватбанка"?"Приватбанк" работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов.

Однако после кризиса в банковской системе Украины правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации крупнейшей на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, при которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарии к Коломойскому за невыполнения им обязательств по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанка" в период между 2008 и 2015 годами.