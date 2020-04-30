Луганщина может стать центром эпидемиологической угрозы для Украины, – эксперт

Командир ООС Владимир Кравченко заявил, что на оккупированном Донбассе уже более 400 случаев COVID-19. По мнению общественного активиста Дмитрия Снегирева, это нереальные цифры. Речь идет о массовом характере сокрытия информации. Если 21 апреля в ОРДЛО сообщали о 21 зарегистрированном случае COVID-19, то сейчас уже есть 119. И это при условии дозированной подачи информации.

Прим этом ситуация с коронавирусом на контролируемой ВСУ территории не лучшее. По официальной статистике, там зарегистрированы 33 случая, в то вре на оккупированных территориях – 119. То есть, информация о настоящих данных заболевания коронавирус скрывается как на контролируемой, так и на оккупированных территориях. Об этом в эфире 24 канала рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

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Он отметил, что на оккупированных территориях Луганской области решением так называемого правительства "ЛНР" введены жесткие меры карантина до 12 мая, приостановлено междугородное транспортное сообщение, не работают оптовые рынки.

При этом в Луганской области, контролируемой ВСУ, власть выходит с предложением к правительству относительно разрешения работы оптовых продуктовых рынков, и, соответственно, по ослаблению карантинного режима.



Дмитрий Снєегирив / Фото портал "Антикор"

Активист хотел бы обратить внимание политического руководства страны на ту ситуацию, которая происходит сейчас на контролируемых территориях. По его словам, если вспышка эпидемии пойдет на другие области, это будет иметь угрожающие последствия для эпидемиологической ситуации на территории всей Украины.

Кроме этого, Дмитрий Снегирев отметил, что сейчас на контролируемых ВСУ территориях запасов медицинских защитных масок и медикаментов, а также другого снаряжения хватает только на половину суток. Если, например, в соседней Донецкой области аналогичные запасы рассчитаны на 8,5 дней.

Мне непонятно, когда руководство Луганской ОГА обращается к правительству относительно послабления режима карантина. В то же время когда нужно вводить жесткий контроль по пересечению условной линии разграничения и, прежде всего, по режиму самоизоляции лиц, прибывающих с территории РФ,

– прокомментировал общественный активист.

Дмитрий Снегирев сообщил, что сейчас на территории Луганской области работает КПП "Меловое" на границе с Россией. 7 апреля границу с РФ пересекли 280 человек. Согласно решению правительства все они должны были находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Однако сейчас на территории Луганской области не определены места для принудительной изоляции.

"К тому же 21 апреля произошел такой случай, что из 73 человек, которые пересекли линию государственной границы, лишь 10 человек остались на самоизоляции. Если будет подобный режим соблюдения эпидемиологической ситуации на контролируемых территориях, то именно Луганская область может стать непосредственным очагом эпидемиологической угрозы для всей Украины", – подчеркнул общественный активист.

Обратите внимание. По словам Дмитрия Снегирева, именно из РФ на оккупированные территории поступает так называемый "гуманитарный конвой", в частности, это касается тестов для проверки на коронавирус, а также запасов продовольствия.

Сопредседатель общественной инициативы "Права Справа" рассказал, что с 1 по 12 мая решением так называемой оккупационной власти введена упрощенная система пересечения границы между самопровозглашенной "ЛНР" и Россией.

"Сейчас нет ажиотажа вокруг запасов продовольствия, однако их, как и медикаментов, в частности, медицинских масок, не хватает. И это несмотря на то, что на оккупированной территории Луганщины сейчас запущены 2 цеха по производству медицинских масок – в Алчевске и Брянке", – отметил общественный активист.

Он также добавил, что на этой территории на уровне 40% ощутима нехватка медицинских специалистов, в частности, эпидемиологов. Это люди, которые выехали на контролируемые территории, или отказываются работать в медицинских учреждениях.

Можно говорить, что несмотря на усилия РФ, эпидемиологическая ситуация на оккупированных территориях является критической. Об этом свидетельствует динамика развития этой болезни. Только по официальной статистике, выявлено 119 случаев COVID-19. На самоизоляции находятся почти 12 тысяч жителей оккупированных районов. Сейчас на территории самопровозглашенной "ЛНР" фактически заблокированы 5 крупных промышленных городов,

– пояснил Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что на сегодня крупнейшим эпицентром смертельной болезни является оккупированный Первомайск, который, фактически, находится в режиме жесткой самоизоляции. Речь идет о том, что туда завозят не только запасы продовольствия, но и питьевую воду. Также там критически не хватает медицинских работников.

Также добавил, что людей, которые заболели в оккупированном Первомайске, везут в ближайшие медицинские учреждения, расположенные в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов – 24 канал). Там сейчас размещены специальные боксы, то есть отделения, которые могут принимать и оказывать квалифицированную помощь.

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Дмитрий Снегирев отметил, что город Кадиевка является местом дислокации регулярных частей вооруженных сил России. Поэтому все внимание местных врачей в первую очередь направлено на медицинское обеспечение российских оккупантов. И только потом они выполняют медицинские мероприятия по местному населению.

По мнению общественного активиста, нельзя говорить об отслеживании соответствующей оперативной информации. Ведь специальными службами самопровозглашенной "ЛНР" фактически введен режим жесткого информационного контроля за сообщениями местных СМИ, так и в интернете.

За последнюю неделю в министерстве безопасности оккупационной власти прошло совещание, где было уделено внимание мониторингу интернет-пространства, противодействия появлению информации о реальном положении вещей с эпидемиологической ситуацией на оккупированных территориях. То есть, речь идет о так называемой "шпиономании",

– отметил Дмитрий Снегирев.



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