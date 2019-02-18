Что повлекло существенный рост стоимости отопления в Киеве: ответ "Киевтеплоэнерго"

На 40-60% выросли суммы, указанные в счетах киевлян за централизованное отопление. Речь идет о январе 2019 года, ведь в предыдущем месяце в графе "к оплате" были прописаны значительно меньшие суммы. Этот факт признали и пояснили в КП "Киевтеплоэнерго".

Почему нужно платить больше?

Пресс-служба предприятия обнародовала на своем сайте сообщение, где назвала две главные причины.

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Повышение тарифов на 22,3% – на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения – вступило в силу с 1 января 2019 года.

Среднемесячная температура – оказывается, в декабре 2019 она была на 2 градуса ниже (до минус 4,5 по Цельсию), чем в том же месяце 2018 года.

"А это основной фактор, который влияет на объемы потребления теплоэнергии при обеспечении комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм", – подчеркнул директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатина.

В Минрегионе (Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины) уверяют, что главными причинами роста тарифов являются: длительное сдерживание их роста в предыдущий период и, собственно, рост цены на газ.

Как формируется платежка за тепло?

99% в тарифе на отопление – это тепловая энергия. А тариф на тепловую энергию – это сумма стоимости изготовления, транспортировки и поставки тепловой энергии соответствующего качества. Закон предусматривает право потребителя иметь полную информацию относительно цен и тарифов и их составляющих. Однако, детализированные расчеты по каждому предприятию найти достаточно сложно – как правило, информация обобщена.

К слову, тарифы на вывоз мусора из-под домов киевлян также выросли – почти на 20%

Тарифы на тепло и горячую воду рассчитывают именно эти поставщики-монополисты, а утверждают – либо ОГА, или же НКРЕКП. В то же время, органы местного самоуправления в значительной степени влияют на формирование тарифов – они утверждают нормы затрат топливно-энергетических ресурсов, определяют температурный график работы тепловых сетей и размер местных налогов и сборов и тому подобное.

Таким образом, тариф на тепловую энергию – это сумма тарифов на:

Производство тепловой энергии: тепловую энергию производят котельные, теплоэлектростанции, теплоцентрали и теплоэлектростанции, а также атомные электростанции, поэтому стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым его произведели; Транспортировка тепловой энергии – стоимость тепла будет зависеть от длины и технического состояния сетей транспортировки; Поставка тепла к конечному потребителю.

Поэтому тарифы не только не могут быть одинаковыми для всех городов, а даже могут существенно отличаться в пределах одного населенного пункта. Впрочем, тариф не должен сказываться на сумме, которую оплачивает семья за коммунальные услуги, если оформить субсидию.

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