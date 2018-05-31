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Цифровая эра: министерство финансов переводит уплату налогов и сборов в электронную форму

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Министр финансов Александр Данилюк провел в стенах министерства встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Подвел результаты двухлетних реформ, а потом огорошил известием – платить налоги станет проще. Достаточно иметь смартфон или компьютер.

В Министерстве финансов состоялось редкое событие для украинского правительства. Министр пригласил к себе бизнес, а также представителей бизнес-ассоциаций для диалога.

"Отдельно хочу сказать о кассовых аппаратах. Сегодня на правительственном комитете приняли два акта, которые позволят вместо весьма ограниченного количества аппаратов использовать любые устройства. Как то планшет, мобильный телефон, компьютер. То есть расчеты сейчас будут происходить через централизованную систему, – отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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В частности, министр отметил, что Украина до сих пор остается в худших рейтингах по простоте уплаты налогов. Поэтому министерство в ближайшее время внедрит программу упрощения отчетности. В частности, планируется объединить отчетность единого социального взноса и налога на доходы. Планируется также ввести единый казначейский счет для всех видов налогов и сборов. Ведь сегодня их существует десятки и это приводит к многочисленным ошибкам.

Собравшиеся положительно восприняли инициативу Александра Данилюка. Похвалили за проведенные реформы. В частности, за погашение задолженности по НДС. А потом объявили перечень своих требований размером в 10 листов А4.

Предприниматели настаивают, что без выполнения этих требований, а именно без установления прозрачных четких и равных правил налогообложения, иностранные инвесторы никогда не вернутся в Украину. А украинский бизнес будет продолжать работать "в тени". На сегодня каждый 3-й предприниматель работает "в серую". Ведь не вытягивает украинские реалии.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Александр Данилюк Министерство финансов Украины
Источник: 24 Канал
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