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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Цитрус" ответил Rozetka на резонансное заявление относительно "контрафактной продукции Apple"

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"Цитрус" ответил Rozetka на резонансное заявление относительно "контрафактной продукции Apple"
"Цитрус" ответил Rozetka на резонансное заявление относительно "контрафактной продукции Apple" / Фото из открытых источников

Компания "Цитрус" отреагировала на обвинения основателя интернет-магазина Rozetka Владислава Чечёткина относительно "торговли контрафактом". В "Цитрусе" говорят, что они являются официальным реселлером техники Apple в Украине.

Об этом заявили в пресс-службе компании, пишет "Экономическач правда".

"Компания Цитрус имеет статус Apple Authorised Reseller и покупает товар непосредственно у официального авторизованного дистрибьютора продукции Apple – компании АСБИС-Украина", – отметили в пресс-службе.

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На сайте компании Asbis, которая является официальным дистрибьютором Apple, размещен список всех официальных реселлеров Apple в Украине.

Напомним, Чечёткин ранее заявил, что из ассортимента магазина Rozetka исчезла вся продукция производства Apple, потому что вся техника Apple поступает в Украину неофициально.

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Теги: Интернет Техно Скандал Apple
Источник: 24 Канал
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