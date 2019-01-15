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      Артем Овдиенко

      Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?

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      Патріарх Філарет і митрополит ПЦУ Епіфаній
      Патріарх Філарет і митрополит ПЦУ Епіфаній / Соцмережі

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх підписав Томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Але цей історичний для України документ зовсім не тішить Росію.

      Патріарх РПЦ Кирил обіцяє усім користувачав смартфонів "геєну вогняну",  каже, через гаджети Антихрист має можливість контролювати людство й спокушати смертельними гріхами. Якщо Кирило говорить про Pornhub чи Монобанк – я у чомусь з ним згоден, дійсно диявольські зручні додатки, якими приємно й легко користуватися. Втім, певен, що російський патріарх вже трохи з розуму з'їхав, що й не дивно після звісток про надання Україні Томосу із автокефалією та успішно проведеним Об'єднавчим собором у Києві.


      Патріарх Кирил

      Тепер мало не кожного дня надходять повідомлення про перехід у Православну церкву України нових і нових приходів Московського патріархату. При всій моїй повазі до релігії та святих отців, певен, для російського патріарха Кирила це означає лише чергові втрати можливого заробітку в Україні. Звісно, натепер це для нього копійки, але ж ми розуміємо, що це тільки початок, перші краплини, що ледь просочуються крізь греблю, втім вже незабаром вони перетворяться на потужний потічок, що ту греблю зрештою знесе.

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      І мені навіть дивно, що так повільно натепер ті московськи попи переходять в українські священики. Адже дурних серед тих торговців "опіумом для народу" немає, вони розуміють, що саме тепер вирішується їхня подальша доля. Тим, хто першим вскочить в цей потяг, хто першим заявить про свою лояльність до ПЦУ – отримають в майбутньому більше преференцій... Утім, вони не поспішають, очікують.

      Але на що саме? Раніше можна було подумати, що вони не вірять в Томос, тому й сидять на стільці рівно й не сіпаються. Але тепер, коли попи Московського патріархату бачать, що українська церкве має офіційний документ про автокефалію, має підтримку Вселенського патріархату та інших церков.

      Вчора пожежа спалахнула на території Києво-Печерської лаври, де Московський патріархат квартирується – чи то з необережності горіло, чи то документи знищували, чи на пожежу хочуть списати все те, що вкрадуть, тікаючи до Москви…

      Утім, попри все це – переходи священиків із Московського патріархату поодинокі й відбуваються переважно лише там, де місцева громада сказала своє рішуче слово. Отже, що такого знають українсько-московські попи, що пообіцяв їм Кремль, або чим їх залякав, що вони не біжать навипередки до митрополита Епіфанія клястися у вірності? Хоча знають, якщо це зробити зараз, у період певної невизначеності – їх точно помітять, запам'ятають, а потому обов'язково їм віддячать. Зараз би вони були першими, а вже завтра будуть одними із сотень подібних…

      Я не знаю, чому московські попи з цим тягнуть, хоча їхнє майбутнє в Україні, як мені здається, нині має лише дві перспективи – або в українські священники, або "чємадан-вокзал-рассія".

      Натомість, вони і далі тримаються російської церкви. Що вони знають? На що сподіваються? Чого очікують? Я не знаю і мене це, чесно кажучи, трохи лякає…

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Украина – Россия Православная церковь Украины РПЦ Патриарх Кирилл Томос
      Источник: 24 Канал
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