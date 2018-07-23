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"Динамо" не самый простой соперник, – тренер "Славии"

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23 июля в Швейцарии прошла жеребьевка, которая свела "Динамо" и "Славию" в 3 раунде квалификации Лиги Чемпионов.

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовский поделился впечатлениями от предстоящего матча с "Динамо".

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"Не очень доволен, "Динамо" – не самый простой жребий. Я бы хотел получить в соперники "Аякс" или "Базель". Но это меня не сильно беспокоит. С другой стороны, нам не выпала "Бенфика" , а это был бы самый сложный вызов", – цитирует тренера официальный сайт "Славии".

Также Трпишовский с нетерпением ждет поединков против "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов.

"Мы уже думали о "Динамо" и просматривали его на сборах в Австрии. Мы знали, что это наш потенциальный соперник. Всего мы видели два матча, в одном из которых они обыграли "Пльзень" со счетом 2:0", – подытожил он .

Отметим, что матчи состоятся 7/8 августа в Праге и 14 августа в Киеве.

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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