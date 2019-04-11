Дизайнер, среди клиентов которой королевская семья, создала интерьер для элитного ЖК в Киеве
Именитая британская дизайнер Келли Хоппен разработала дизайн интерьера для жилого комплекса премиум-класса в центре Киева.
Кто такая Келли Хоппен? Ее считают одной из самых влиятельных дизайнеров интерьера Великобритании. Среди ее клиентов – королевская семья, Хиллари Клинтон, Элтон Джон, семья Бекхэм и другие знаменитости.
Помимо частных резиденций, Хоппен проектирует яхты, самолеты и коммерческие проекты, в частности, гостиницы и рестораны. Под собственным брендом дизайнер выпускает мебель и декор для дома.
Фирменный стиль Келли Хоппен называют "нейтральной роскошью".
Смотрите также: Ресторан в Киеве стал финалистом престижного конкурса дизайна интерьеров: фото
Смотрите видео, как выглядит дом Келли Хоппен:
Издание Pragmatika.Media показало, как будет выглядеть интерьер квартир в элитном ЖК в центре Киева, над которыми работала британская дизайнер.
Компании Kelly Hoppen Interiors доверили разработать дизайн всех зон общего пользования в жилом коплексе – лобби, коридоров, лифтовых холлов, ресторана и тому подобное.
Компания также работала над дизайном типовых квартир и разработала рабочий дизайн трех шоурумов.
Что известно об элитном ЖК в Киеве? Элитный ЖК Linden Luxury Residence строят в самом центре Киева на улице Лютеранской неподалеку от администации Президента.
Над проектом 14-этажного жилого комплекса работала архитектурная мастерская "А. Пашенько".
Кроме жилого пространства (140 квартир), в здании также предусмотрены коммерческие помещения, подземный паркинг, зеленая зона на крыше и ресторан с баром.
На сайтах по поиску недвижимости цена квадратного метра в элитном ЖК стартует от 106 тысяч гривен. За 1-комнатную квартиру средней площадью 75 квадратов придется выложить от 9,3 миллиона гривен.
Жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года
Средняя стоимость метра квадратного в новостройках Киева в марте 2019 составила 23 тысячи гривен.