Для Кличко конфликт с Банковой стал возможностью выйти на национальный уровень, – Давидюк

Конфликт Банковой и Виталия Кличко может пойти последнему на пользу. Мэр Киева уже мог бы воспользоваться скандалом и выйти на национальный уровень, став оппозиционером.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, если бы команда Кличко работала более слаженно и профессионально, они бы уже могли вырастить из него национального оппозиционера. Тогда бы мэр Киева мог уже возвращаться в свою национальную политическую карьеру.

Пока что они больше прячутся и пытаются, скажем так, отбиваться, тушить пожары. Но, на самом деле, имея такое медиа-внимание со стороны Банковой, они уже могли бы полностью возвращаться в национальный масштаб и замерить национальные рейтинги,

– отметил Давидюк.

Он подчеркнул, что довольно странно, что они этого не делают, ведь это на самом деле "очень крутая возможность".

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Что известно о конфилкте Кличко с Банковой

► Обращение Богдана. За несколько дней до своего обращения к Кабмину насчет Кличко Богдан заявил, что адвокат одного из "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это он обещал главе Офиса Президента пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева. Кроме того, Кличко якобы признался Богдану, что не контролирует Киевсовет.

Мэр Киева мгновенно отреагировал на такие обвинения. Сначала он назвал слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

► Кабмин принял увольнение Кличко с должности в Киевской горгосадминистрации. Кабмин 4 сентября принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации. Виталий Кличко заявил, что его увольнение незаконно, неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению. Премьер-министр добавил, что лично очень уважает Владимира Кличко, но в Киеве не прекратилась коррупционная практика – существуют группы, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. По его мнению, было бы лучше усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером

► Когда выборы мэра. В законопроекте, который есть на сайте Верховной Рады, указана четкая дата выборов мэра Киева – 8 декабря.

► Что было кроме этого. На Кличко повлиял и скандал с Шулявским мостом, когда компания, которая взяла предоплату на его строительство, резко сменила руководство. Были и сюжеты о возможных связях столичного мэра с криминалом. Симптоматично, что основными источниками критики являются телепрограммы канала "1+1" и агентство УНИАН, которые связывают с Игорем Коломойским.

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Вторая часть интервью: Кличко о Фирташе, отставке и незаконных застройках