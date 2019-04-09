Для уменьшения очередей и формальностей: об эксперименте ГПСУ на границе Украины и Польши

На границе Украины с Польшей в пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" в тестовом режиме заработали нововведения. Их цель – упростить пограничные и таможенные формальности, а значит уменьшить очереди. Продлится эксперимент с 1 апреля до 1 июня.

Отныне во время выезда из Украины путешественники сперва пойдут на паспортный контроль. Пограничники внесут информацию о людях и транспорте в базу, а также автоматически – в базу таможни. Другими словами, инспектору таможни еще раз вносить информацию уже не надо. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Другое важное нововведение: пограничный и таможенный досмотр автомобиля осуществляются одновременно. То есть, уже не будет дублирования функций двух служб, и уменьшится время ожидания людьми в очереди для пересечения границы.

Госпогранслужба уверяет, что этот эксперимент – лишь первый шаг на пути к уменьшению очередей на границах и упрощению погранично-таможенных формальностей во время выезда за пределы Украины. И если он будет успешным, такие же изменения введут на всех пунктах пропуска.

При этом украинские службы тесно сотрудничают с соответствующими службами польской стороны, чтобы и с той стороны избегать задержек в работе.

Смотрите видео Госпогранслужбы об эксперименте на украинско-польской границе:

К слову, подобные нововведения уже успешно действуют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью и в совместном пункте пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе. И очередей на границе на этих направлениях стало значительно меньше.