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До поры До времени Россия будет придерживать в рукаве силовой сценарий во всей Украине,– эксперт

659 Читати новину українською
Российская агрессия
Российская агрессия / Фото из открытых источников

В начале российской агрессии Запад оказался неготовым дать адекватный ответ на действия РФ. Однако западные страны изменили оценки агрессивного поведения президента России Владимира Путина.

Такое мнение высказал руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, сообщает "Апостроф".

"Еще в самом начале захвата Крыма Украине советовали быть осторожнее, не провоцировать Путина и так далее. Именно такая риторика говорила о том, что Запад не готов к жесткому сценарию. Но по мере накопления ресурсов, укрепления солидарности в политических оценках такого сценария риторика начала меняться. И сейчас уже говорят о сдерживании России при сохранении конструктивного диалога", – констатировал эксперт.

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Сунгуровский объяснил, что это говорит о том, что западные, в том числе европейские страны, меняют оценки агрессивного поведения Путина. И в этом есть смысл, поскольку до сих пор ресурсные возможности стран Запада оставляют желать лучшего.

Понимание Западом угрозы существует, иначе не было бы разговоров об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП, не было бы речи в европейских странах о том, что необходимо модернизировать свои вооруженные силы,
– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у Запада есть и понимание источников преимущества России, которые заключаются в оперативности принятия и реализации решений, способности быстро сосредотачиваться, разворачивать и наращивать силы.

"Хотя здесь не все однозначно, и во многом переоцениваются возможности России (в частности в мощности транспортной инфраструктуры, в эффективности системы принятия решений, достаточности ресурсной базы)", – резюмировал Сунгуровский.

Эксперт также отметил, что если говорить об угрозе большого вторжения войск России в Украину, то "очень многое зависит от нас самих".

Мы видим, что Путин от своих целей не отказался. Украина в понимании Путина остается зоной влияния России, и отпускать он ее никуда не собирается. Запад на это не хочет идти, поскольку это привело бы к дальнейшему усилению имперских амбиций России. В этом смысле балтийские страны как раз могли бы оказаться следующей целью,
– пояснил руководитель военных программ Центра Разумкова.

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При этом он отметил, что Путин понимает то, что наращивание агрессивных действий однозначно приведет к усилению санкций, от которых Россия страдает достаточно сильно.

"Поэтому до поры до времени такой силовой вариант будут придерживать в рукаве, а вместо него прибегнут к тем самым гибридным методам подрыва политической стабильности с использованием марионеточных сил, "пятой колонны", разветвленной агентурной сети, которые существуют в Украине", – резюмировал эксперт.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Украины Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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