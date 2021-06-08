В этом случае у Михаила Добкина будет очень мало шансов на победу. Напротив, гораздо больше шансов будет у Терехова.

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Почему?

Во-первых, по данным недавних социологических опросов, проведенных "Социсом" и КМИСом, Терехов уверенно лидирует. Его рейтинг по разным опросам выше 30%, а у Добкина в два раза меньше. К тому же у Добкина есть и высокий антирейтинг (в диапазоне 27 – 32%).

Т.е., при спокойной избирательной кампании Терехов скорее всего нарастит свое преимущество. Добкину же надо сломать эту тенденцию, которая не отвечает его интересам.

Во-вторых, при спокойной избирательной кампании будут более очевидны позитивные результаты работы Терехова и нынешней харьковской власти. А Добкин, который претендует на должность мэра Харькова, выступает в роли критика руководства города. То есть ему выгоднее перевести избирательную кампанию в негативное русло.

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В-третьих, спокойная избирательная кампания соответствует характеру, темпераменту и политическому стилю Игоря Терехова. А Добкин, напротив, склонен к эпатажности и конфликтности. Даже с Кернесом он в итоге рассорился.

Учитывая существенное отставание Добкина от Терехова в рейтинговой гонке, а также особенности политического стиля Добкина (упомянутые конфликтность и эпатажность), я предполагаю, что вероятность использования черного пиара командой Михаила Добкина очень велика.

Это шанс хотя бы отчасти выровнять стартовые позиции у основных фаворитов, и разрушить позитивный имидж и потенциал главного конкурента.