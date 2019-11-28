ДТП с Кулебой: что теперь будет с пресловутым перекрестком

Перекресток возле поселка Чабаны под Киевом планируют оснастить дополнительными дорожными знаками. Там произошло ДТП с участием Николая Кулебы.

Таким образом хотят уменьшить количество ДТП на этой части дороги, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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Председателя Киевской ОГА Сергей Чернышев поручил созвать совещание для того, чтобы уменьшить опасность перекрестка на пересечении трассы М-05 Киев-Одесса и улицы Киевской.

По итогам совещания было рекомендовано перекресток трассы Киев-Одесса и улицы Киевской оборудовать дублирующими дорожными знаками и выделить этот участок приоритетным для дежурства нарядов патрульной полиции,

– сообщают в полиции.

Отметим, на перекрестке, где 24 ноября произошло ДТП с участием автомобиля детского омбудсмена Николая Кулебы, только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий.

Местные утверждают, что аварии там случаются чуть ли не каждый день и даже неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка. Однако местные власти отказываются сносить перекресток для удобства жителей новостроек, расположенных рядом.

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