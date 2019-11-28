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      ДТП с Кулебой: что теперь будет с пресловутым перекрестком

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      После ДТП с Кулебой возле Чабанов установят дополнительные знаки и патруль / Скриншот с видео

      Перекресток возле поселка Чабаны под Киевом планируют оснастить дополнительными дорожными знаками. Там произошло ДТП с участием Николая Кулебы.

      Таким образом хотят уменьшить количество ДТП на этой части дороги, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

      Смотрите также: Кулеба показал фото из больницы после ДТП

      Председателя Киевской ОГА Сергей Чернышев поручил созвать совещание для того, чтобы уменьшить опасность перекрестка на пересечении трассы М-05 Киев-Одесса и улицы Киевской.

      По итогам совещания было рекомендовано перекресток трассы Киев-Одесса и улицы Киевской оборудовать дублирующими дорожными знаками и выделить этот участок приоритетным для дежурства нарядов патрульной полиции,
      – сообщают в полиции.

      Отметим, на перекрестке, где 24 ноября произошло ДТП с участием автомобиля детского омбудсмена Николая Кулебы, только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий.

      Местные утверждают, что аварии там случаются чуть ли не каждый день и даже неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка. Однако местные власти отказываются сносить перекресток для удобства жителей новостроек, расположенных рядом.

      Авария с Кулебой: что нужно знать?

      • Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. Авария произошла на перекрестке, когда авто Кулебы выехало на красный свет, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения. И первые данные следствия указывают на вину именно омбудсмена в этой аварии.
      • В автомобиле в момент аварии Кулеба находился вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу с различными травмами. Состояние Тимофея достаточно тяжелое и он находится в интенсивном неврологическом отделении. Врачи поддерживают парня в коме. Елисей находится в больнице Охматдет с переломами таза, челюсти и с травмой печени.
      • Еще один пострадавший в ДТП – водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
      • По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Аварии и ДТП Николай Кулеба Полиция
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