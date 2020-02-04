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      Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП

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      Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП / Пресс-служба Кабмина

      Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП Украины. А для руководителей облгосадминистраций Дубилет предлагает переменную часть зарплаты привязать к ежеквартальному рейтингованию.

      Президент поручил дать общее предложение по архитектуре зарплат и в течение последней недели Дубилет проводил эту работу, рассказал сам министр в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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      "Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в различных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", – пояснил министр Кабмина.

      Он сообщил, что уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат. Теперь ожидается, когда премьер и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

      Зарплаты президента, премьера и спикера

      На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен и от выполнения каких KPI (ключевых показателей эффективности) он будет зависеть, Дубилет ответил, что по каждой должности – свои подходы.

      "Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Поэтому не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть", – сказал министр.

      Зарплаты министров и депутатов

      У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое – это к тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах,
      – пояснил Дубилет.

      Зарплаты руководителей ОГА

      Еще одно из предложений, которое он направил премьеру и президенту, заключается в том, чтобы для руководителей облгосадминистраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

      Министр также отметил, что в правительстве пока дискутируют, каким должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью зарплаты.

      "Здесь нет правильного ответа. Например, когда я занимался бизнесом, то всегда считал – что чем больше переменная часть, то лучше, потому что у тебя больше инструментов для мотивации человека. С другой стороны, например, европейский опыт свидетельствует о том, что должна быть фиксированная часть больше, а переменная меньше. Если не ошибаюсь, 70/30 считается оптимальным соотношением. Мы найдем какой-то баланс", – отметил Дубилет.

      Зарплаты работников госкомпаний

      Что касается зарплат в госкомпаниях, то вопрос еще также обсуждается.

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      "Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, так как в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия, посмотрим", – резюмировал Дубилет.

      Ранее президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики ВВП Верховная Рада Президент Украины Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Деньги Зарплата Новости Украины
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