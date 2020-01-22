Цены на газ: почему приходят две платежки

Украинцы в январе получили две платежки за газ. Теперь так будет всегда. Что включает в себя второя платежка и во сколько она обойдется украинцам, читайте в материале 24 канала.

Почему две платежки?

Отныне за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Раньше приходила одна платежка, в которой сумма уже включала в себя все сопутствующие расходы. Теперь их разделили. Первая платежка от поставщика газа. В январе она пришла еще старого образца: за газ и его доставку по декабрь 2019. Вторая платежка пришла уже по новым правилам – от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа в январе этого года.

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Как формируется цена?

За основу взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно. Этот объем поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть с 1 января до 1 июля цена за распределение газа будет одинаковой каждый месяц.

На пример, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 1900 кубометров газа, в течение 2020 будет платить ежемесячно 54 гривны за распределение газа. Кстати, цена во втором полугодии не изменится только для киевлян. Для всех остальных украинцев цена с июля вырастет. Дешевле всего будут платить жители Киева, Тернополя и Кривого Рога. Самую дорогую платежку получат жители части Львовской и Винницкой областей. Подробнее смотрите в инфографике.

Тарифы на транспортировку газа / Инфографика 24 канала

Чем меньше город, тем выше цена на платежку за распределение газа. Поэтому дороже всего будут платить жители сел и поселков, а также малых городов.

В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,

– говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

Зачем одну платежку разделили на две?

Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги надо разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгазсбыт. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.

Не факт, что с января 2020 года частные поставщики газа зайдут на рынок. Нужно время, чтобы закачать газ, понять систему потребления, тарифов, спрос и тому подобное. Их интересуют большие объемы и такие же доходы. Потребитель тоже должен понять, на что он переходит: гибкая система скидок, условия обслуживания. То есть изучить рынок,

- говорит Андрей Вигиринский, экономический эксперт.

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Кто получил две платежки в январе?

По новой системе две платежки должны были получить все украинцы. Однако, поскольку система только начала действовать, в газораспределительных компаниях говорили, что не знают смогут ли организовать работу так быстро. Если платежка не пришла в январе, то она придет вместе с февральской.

Когда нужно оплатить платежки?

Платить нужно ежемесячно. Но можно заплатить наперед: за целый квартал, полгода или даже целый год. Это сэкономит вам деньги на банковских комиссиях.