Две платежки за газ объединят, – Кабмин

Правительство хочет объединить в один документ платежки за газ и его доставку. Однако окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.

Премьер-министр Украины во время часа вопросов к правительству рассказал, что две платежки – это правильный шаг, но лучше было бы, чтобы человек получал их одним документом.

Подробнее здесь: Почему украинцам приходят две платежки за газ: доступное объяснение от Гончарука

То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем,

– уточнил Гончарук.

Решение о разделении платежек за газ и его распределении приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Однако именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому попытается объединить платежки. "Это вопрос исключительно коммуникации", – подчеркнул премьер.

Важно: Две платежки за газ не повлияют на его цену

Почему платежки разделили?

Разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку состоялось в рамках реформы на газовом рынке Украины. Реформа заключается в отделении этих услуг.



Разделение должно побороть монополизм на рынке доставки газа и предоставить украинцам возможность покупать газ у разных поставщиков.