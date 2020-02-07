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      Две платежки за газ объединят, – Кабмин

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      Две платежки за газ хотят объединить / apostrophe.ua

      Правительство хочет объединить в один документ платежки за газ и его доставку. Однако окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.

      Премьер-министр Украины во время часа вопросов к правительству рассказал, что две платежки – это правильный шаг, но лучше было бы, чтобы человек получал их одним документом.

      Подробнее здесь: Почему украинцам приходят две платежки за газ: доступное объяснение от Гончарука

      То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем,
      – уточнил Гончарук.

      Решение о разделении платежек за газ и его распределении приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

      Однако именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому попытается объединить платежки. "Это вопрос исключительно коммуникации", – подчеркнул премьер.

      Важно: Две платежки за газ не повлияют на его цену

      Почему платежки разделили?
      Разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку состоялось в рамках реформы на газовом рынке Украины. Реформа заключается в отделении этих услуг.

      Разделение должно побороть монополизм на рынке доставки газа и предоставить украинцам возможность покупать газ у разных поставщиков.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Коммунальные услуги Нафтогаз Тарифы на газ Газ
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