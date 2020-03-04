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      ЕС отменил запрет на экспорт украинской курятины

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      Евросоюз официально отменил запрет на ввоз украинской курятины. Запрет ввели в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области.

      Представитель Украины при ЕС Николай Точинский в фейсбуке сообщил, что Европейская Комиссия опубликовала решение о снятии запрета на импорт и транзит по территории Евросоюза продукции птицеводства из Украины.

      Обратите внимание: С какими странами Украина больше всего торговала в 2019 году: цифры

      Сейчас ЕС будет применять к Украине принцип зонирования в случае введения запрета на ввоз какой-то продукции.

      Объяснение. Например, в случае вспышки птичьего гриппа на Винниччине ЕС запретит ввоз курятины не со всей территории Украины, а только из этого региона.

      Точинский заверил, что на достигнутом останавливаться не будут. Дальше планируют ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе.

      Механизм будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС,
      – пояснил украинский представитель при ЕС.

      Заметим, что в 2019 году Украина экспортировала в Евросоюз 134 262 тонн мяса птицы. Этот показатель на 8,6% больше, чем в 2018 году. Таким образом Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в ЕС.

      Почему ЕС запрещал экспорт птицы из Украины? 23 января Евросоюз временно запретил ввоз мяса и термически необработанных продуктов из птицы. Это решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ПП "Хутор" в Винницкой области.

      В конце января на предприятиях ЧП "Хутор" и ООО "Немиров-Подолье" обнаружили птичий грипп. Из-за заболевания уничтожили более 100 000 кур.

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      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Евросоюз Экспорт
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