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      ЕС выделит огромную сумму для безопасности в Азовском море

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      ЕС выделит огромную сумму для безопасности в Азовском море
      ЕС выделит огромную сумму для безопасности в Азовском море / Фото из открытых источников

      Европейский Союз выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины.

      Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Одесской области, сказал, что деньги выделят, в частности, Мариуполю и Бердянску,

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      Таким образом Евросоюз поможет Украине противостоять российской агрессии. Так как, например, из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в 2018 году морская отрасль понесла убытки на 10 миллиардов гривен.

      Почему ситуация на Азове обострилась? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать больше недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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      Теги: Новости Украины Евросоюз Финансы Деньги Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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