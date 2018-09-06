Еще ближе к iPhone X: Android-устройства получили эксклюзивную возможность iOS 12

Разработчики приложения Chudo для создания анимированных эмодзи на основе мимики пожаловались на модераторов App Store. Проект, который разрабатывали в течение двух лет не появился в каталоге приложений iOS, однако успешно прошел проверку в Google Play.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Модераторы App Store объяснили отказ в публикации чрезмерной схожести возможностей приложения с функцией Animoji в iPhone X. По их мнению, Chudo может ввести пользователей в заблуждение из-за ошибочной ассоциации с продукцией Apple. Целью разработчиков было предоставление владельцам iPhone 5S и выше, возможности пользоваться эксклюзивной функцией новых моделей.

К счастью, приложение успешно появилось в каталоге Google Play. Для его работы не требуется камера с датчиком глубины – при наложении мимики на 3D-модели более 30 персонажей отвечает нейросеть. Для ее обучения использовалась база из 15 тысяч человек разного возраста, пола и расы. Созданные эмодзи можно отправлять через мессенджеры.



В Google Play появилось своё приложение по созданию анимированных эмодзи

Несмотря на умеренные требования, приложение работает не на всех устройствах. Его работоспособность гарантирована на Samsung Galaxy S8 и S9, Huawei Mate 9 и Mate 10 Honor Play, Google Pixel, OnePlus 5, OnePlus 6, Nokia 8 и других смартфонах стоимость, которых выше средней.

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